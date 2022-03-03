تيباس: أندية "السوبر ليج" لا تختلف عن بوتين!

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هجومًا عنيفًا على الأندية الساعية إلى إعادة إحياء مشروع "السوبر ليج".

تيباس انضم إلى السلوفيني أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الهجوم على الأندية، بعد أن هدد رئيس "يويفا" باستبعادها نهائيا من دوري أبطال أوروبا. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية كانت قد أكدت أن الأندية الساعية لإعادة إحياء السوبر ليج، وهي ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، توصلت لشكل جديد لبطولة "السوبر ليج" سيتم الإعلان عنه قريبًا، وأن رئيس يوفنتوس أندريا أنييلِّي سيخرج يوم الخميس للحديث عن الشكل الجديد للبطولة. (طالع لمزيد من التفاصيل)

ماذا قال تيباس؟

وتحدث تيباس، الخميس، خلال قمة نظمتها صحيفة "Financial Time" البريطانية، وفي حضور أنييلِّي عن عواقب إطلاق "السوبر ليج" من جديد.

وقال تيباس مخاطبًا أنييلِّي: "أندية السوبر ليج تكذب أكثر من بوتين، إنهم يعتقدون أن الأندية في الدوريات الوطنية مجرد حمقى، الأمر كله إهانة".

وأوضح تيباس أن رؤساء ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، الأندية الداعمة لإعادة إحياء "السوبر ليج" اجتمعوا في منزل أنييلِّي خلال الأسبوع الماضي لدراسة المشروع الجديد.

وأضاف: "إذا لم يفسر أنييلِّي الأمر فسيكون كاذبًا، لقد التقوا في منزله، وتسببوا في الكثير من الضرر".

ما هي الأمور الأخرى التي تحدث عنها تيباس؟

رئيس رابطة الدوري الإسباني تحدث كذلك عن مشروع "CVC" الذي يدعمه لمنح دخل أكبر إلى أندية "لا ليجا"، مقابل حصول صندوق الاستثمار على عوائد البث.

وقال: "15% فقط من تلك الأموال يمكن أن تستخدم من قبل الأندية الإسبانية في سوق الانتقالات".

واختتم: "رابطة الدوري ستتحكم في كيفية استخدام هذه الأموال، حتى لا يكون هناك أي نوع من التضخم".

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