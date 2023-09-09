تيباس: الكرة الإسبانية تواجه "أزمة سُمعة".. والدوري السعودي لا يقلقني!

لماذا يرى رئيس رابطة الليجا عكس ما يراه الآخرون؟

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بحزن واضح، تحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن العديد من التحديات التي تواجه الكرة الإسبانية في الوقت الراهن.

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وأكد تيباس أن الوضع الحالي لكرة القدم الإسبانية ليس سهلاً وأنهم يواجهون أكبر "أزمة سمعة" واجهتها كرة القدم الإسبانية على الإطلاق.

وقال رئيس رابطة "الليجا" إن هذا يأتي في خضم "رئيس موقوف عن العمل"، حيث قال: "في السابق سألوني عن نيجريرا والآن عن روبياليس".

واعترف الرئيس بأن رؤوس الأموال الكبيرة أو أندية الدول أو كبار رجال الأعمال "تشكل مشكلة يتعين علينا مواجهتها".. كما قال إن العقود الضخمة التي تصل إلى 200 أو 300 مليون يورو سنويًا تشكل خطرًا، على الرغم من أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من المفترض أنها تراقب كل ذلك.

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وفيما يتعلق بالمنطقة العربية في خضم التطور السعودي على مستوى التعاقدات، أوضح أنه ليس "قلقا للغاية"، لكنه أشار إلى أن الأندية المملوكة للدول هي التي تقلقه لأنها تنافس أندية الليجا، مؤكدًا: "الدوري السعودي لا يفعل ذلك، الدوريات لا يصنعها اللاعبون، الصين وأمريكا حاولا من قبل وفشلا".

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