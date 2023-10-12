تيباس: الدوري الإسباني لم يتأثر برحيل رونالدو وميسي.. وهكذا يسجل برشلونة صفقاته!

رئيس رابطة الليجا متفائل للغاية..

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن العديد من الملفات ذات العلاقة بالمسابقة التي يديرها (الليجا) والتي تعد من بين أهم مسابقات العالم.

وضمن فعاليات "مهرجان الرياضة" التي تنظمها صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، تناول تيباس بعض التفاصيل والفروقات المتعلقة بالدوري الإسباني عن الدوري الإيطالي.

وقال عن قواعد تحقيق التعادلية المالية التي تؤهلك في إسبانيا للإنفاق على الصفقات: "أمام كل 100 مليون يورو تدخرها تستطيع أن تنفق 40، هذا هو الوضع باختصار".

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وأضاف: "هذا ما يجعل برشلونة ينفق على صفقاته ويسجل لاعبيه رغم الأزمة والمديونية، لقد أنفق 3 ملايين يورو فقط بالمناسبة الصيف الماضي وادخر الباقي لميزانيته فاستطاع تسجيل لاعبيه".

وأكد تيباس أن الدوري الإسباني "لم يفقد قيمته التسويقية حتى بعد رحيل كريستيانو رونالدو وميسي" قائلًا إن الرابطة وضعت في 2015 "خطة نمو" على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تحديد موعد مباراة الكلاسيكو يرتبط دائمًا بالعالم كله، وأن الرابطة تحدد دائمًا افضل الأوقات للعالم أجمع كي يشاهد المباراة.