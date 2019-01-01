تياجو موتا يقترب من تدريب جنوى

عودة الأسطورة..

توصلت إدارة جنوى إلى اتفاق مع تياجو موتا حتى يكون مدربًا للفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للمدرب المُقال أوريلو أندريزولي.

وكان جنوى قد تلقى هزيمة ساحقة من بارما بخمسة أهداف مقابل هدف جعلته يقبع في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط.

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وبعد المباراة أكدت الصحافة أن المدرب أندريزولي قد رحل من مهامه، وأن الإدارة تبحث عن مدرب جديد، وكان الأقرب لشغل هذا المنصب هو ماسيمو كاريرا.

إلا أن اسم تياجو موتا قد اقتُرح وتحول سريعًا إلى واقع ملموس، فبحسب سكاي سبورت إيطاليا، المدرب وصله العرض وقبل بأن يتولى المهمة ويتبقى فقط التوقيع والإعلان الرسمي.

تياجو موتا هو واحد من نجوم الكرة الإيطالية في العقد الأخير، وله مسيرة طويلة رائعة لم يُعكِر صفوها سوى الإصابات، وقد حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع الإنتر ثم انتقل إلى باريس سان جرمان وحقق هناك الدوري الفرنسي.

وبعد اعتزاله أشرف موتا على البي آس جي تحت 19 عامًا وانتهت مسيرته معهم في يوليو الماضي.