تياجو سيلفا يكشف موقف نيمار من المشاركة أمام بروسيا دورتموند

سيلفا يبدو أن واثق من فوز فريقه على بروسيا دورتموند

يثق تياجو سيلفا قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بأن زميله في الفريق نيمار دا سيلفا سيكون جاهزاً لمباراة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يواجه بروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إدونا بارك.

تياجو قال للصحفيين بعد مباراة آميان في الدوري: "أنا واثق من تواجده إنه بخير وجيد جداً صحته رائعة، أخبرني بجاهزيته".

المزيد من الفرق

وأضاف: "المدرب يرفض التعليق على مشاركته في المباراة، لكنني أخبركوا بأنه سيكون معنا في المباراة ومن الممكن أن يبدأ اللقاء".

سيلفا تحدث حول مشاركة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الشاب في المباراة مشدداً على صعوبة اللعب أمامه، مؤكداً على ضرورة التركيز لمنعه من التسجيل في المباراة.



واستكمل: "لسنا خائفين من دورتموند نحن واثقون في قدراتنا، سنتأهل إلى ربع النهائي بالتركيز والتخطيط الجيد".

على الجانب الأخر رفض المدرب توماس توخيل التعليق على مشاركة نيمار في المباراة، مؤكداً أنهم سيقررون غداً سفره إلى ألمانيا من عدمه".

توخيل: دوري أبطال أوروبا سبب تشويش باريس سان جيرمان

وتابع: "اعتقد أن اللاعبين تأثروا في مباراة آميان بنيمار والحديث حوله لذلك انتهت المباراة بالتعادل وكنات متأخرين في النتيجة".

يذكر أن باريس سان جيرمان يواجه بروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.