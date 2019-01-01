تياجو سيلفا: نيمار قام بدوره وهذه المباراة كانت مفترق طريق

قائد الفريق الباريسي يفند مكاسب تخطي ليون خارج القواعد

أثنى قائد باريس سان جيرمان تياجو سيلفا، على عقلية ورغبة زملائه في تحقيق الفوز على ليون، وذلك بعد أيام قليلة من ملحمة ريال مدريد، التي حسمها العملاق الباريسي بثلاثية نظيفة في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وبعد الانتصار الثمين الذي حققه باريس خارج قواعده على ليون بهدف نيمار الوحيد، قال المدافع البرازيلي لـ كانال بلس "نشعر أننا في حالة جيدة جدًا، وأعتقد أن هزيمتنا أمام رين، جعلنا نُعيد حساباتنا في التفكير فيما ينبغي علينا القيام به".

وأضاف "كان علينا تغيير هذه العقلية، وأعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة اليوم، بشكل عام، كنا الطرف الأفضل من حيث الجماعية وكذلك المواقف الفردية، وكان من المهم جدًا بالنسبة لنا عدم استقبال أهداف".

وختم حديثه "الأمور لم تكن سهلة علينا في غياب نيمار ومبابي، لكن اليوم استفدنا من وجود الظاهرة نيمار، نُحاول دائمًا أن نتعامل كمحترفين في كل مباراة، وبالنسبة لي. أشعر وكأنني لو كنت في الثامنة والعشرين من عمري".

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لمسة ذكية من صلاح 🧠

أرنولد بوووووووووم 💥pic.twitter.com/gWCQpHp8Ls — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 22, 2019

أما مواطنه وشريكه في قلب الدفاع ماركينيوس، فقال لنفس الشبكة الرياضية "في الشوط الأول تحدثنا عن طريقة تعاملنا مع المباراة، وأعتقد أننا بعد ذلك تحكمنا في إيقاع المباراة، وقد أتيحت لنا بعض الفرص، وكان ينبغي علينا استغلالها، ومن الرائع أن نظهر بهذه الصورة بعد مباراة صعبة في دوري الأبطال وضد فريق عالي المستوى مثل ليون، حيث يعتبر من المنافسين المباشرين لنا على المستوى المحلي".