تياجو سيلفا : من العار الخروج بهذه الطريقة ونعتذر للجماهير

تصريحات قائد باريس سان جيرمان بعد وداع دوري أبطال أوروبا

أعرب تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، عن حزنه الشديد لخروج فريقه أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

باريس فاز بالذهاب بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر على ملعبه بنتيجة 3/1، في سيناريو صادم للفريق الفرنسي.

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روميلو لوكاكو افتتح التسجيل، قبل أن يُعادل خوان بيرنات لأصحاب الأرض، ليضيف لوكاكو هدف آخر من خطأ للحارس جيانلويجي بوفون.

اللقطة الحاسمة جاءت في اللحظات الأخيرة، بركلة جزاء عن طريق تكنولوجيا الفيديو، سجل منها ماركوس راشفورد هدف الفوز للشياطين الحمر.

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سيلفا قال بعد المباراة:"من الصعب جداً التعليق على ما حدث ورأسي ساخنة من العار أن نخرج بهذه الطريقة".

وأضاف:"قدمنا مباراة جيدة ولكن لم نتخذ القرارات الصحيحة في النهاية، حظينا برحلة جيدة في البطولة وفجأة كل شيء توقف، إنها كرة القدم ريال مدريد أيضاً واجه نفس المصير".

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وتابع البرازيلي:"أعتذر للجماهير خاصة بعد ركلة الجزاء في هذا التوقيت، لم نمتلك الوقت الكافي للتعويض، يصعب شرح ما حدث، لكن علينا الصمود لتخطي هذه الصدمة".

يذكر أن مانشستر يونايتد انضم لكل من بورتو البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام بدور الثمانية للأبطال.