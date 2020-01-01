تياجو سيلفا: لم أحب الدوري الإنجليزي بسبب تميزه بالكرات الطويلة

لماذا رفض تياجو سيلفا الدوري الإنجليزي الممتاز في البداية قبل انضمامه إلى تشيلسي؟

اعترف النجم البرازيلي تياجو سيلفا مدافع تشيلسي الجديد بأن كرة القدم الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أبعدته عن البريميرليج طوال السنوات الماضية.

وانضم سيلفا إلى تشيلسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، لتسمح له الفرصة بخوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف النجم البرازيلي أنه رفض في السنوات الماضية الانضمام إلى الدوري الإنجليزي بسبب الكرات الطويلة التي تميز البطولة التي يعتبرها الكثيرون الأقوى في العالم.

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ولكنه في الوقت الحالي بات يشعر أن كرة القدم الإنجليزية تطورت بشكل هائل خلال السنوات الأخيرة مع جودة فنية أكثر بكثير مما كانت عليه في الفترة الماضية.

وقال المدافع البالغ من العمر 36 عامًا في أول مؤتمر صحفي له كلاعب في تشيلسي: "لم أرَ نفسي حقًا كلاعب في الدوري الإنجليزي من قبل لأنني رأيت ذلك أسلوبًا صعبًا في كرة القدم ، على المستوى الشخصي".

وأضاف: "لم تكن لدي أي رغبة في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لأن انطباعي كان أن كرة القدم التي تُلعب هنا كانت عبارة عن كرات طويلة ليس إلا، في ذلك الوقت لم أكن أرى نفسي أصلح لذلك"

وتابع: "لقد رأيت أنها تتميز بالكرات الطويلة وهذا لم يكن محببًا بالنسبة لي حقًا، أعرف كيف ألعب بهذه الطريقة لكني كنت أفضل أن ألعب كرة القدم على الأرض، كنت أعرف ماذا أجيد"

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يذكر أن تشيلسي قد قام بسوق انتقالات صيفية مميزة للغاية ضم خلالها تياجو سيلفا وكاي هافيرتس وحكيم زياش وتيمو فيرنر وبن تشيلويل ومالانج سار في انتظار التعاقد مع حارس مرمى كذلك.