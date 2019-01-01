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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

تياجو سيلفا عن إصابة نيمار: أحيانًا لا أفهم التحكيم

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إصابات في أوقات هامة للفريق الباريسي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدافع البرازيلي، وقائد باريس سان جيرمان الفرنسي، تياجو سيلفا، عن إصابة مواطنه نيمار في قدمه اليمنى.

وتعرض نيمار لإصابة في قدمه أثناء مواجهة ستراسبورج، في كأس فرنسا، ليخرج من اللقاء دون إكماله وقد أكد البعض أنه بكى.

وجاءت إصابة نيمار، في نفس القدم التي تعرض العام الماضي في الإصابة بها وإجراء عملية جراحية أنهت موسمه، ليعود قبل بداية كأس العالم.

سيلفا كشف عن شعور نيمار مؤكداً أنه حزين لأنها جاءت في أهم أوقات الموسم مكررة ما حدث الموسم الماضي.

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وأكد مدافع ميلان السابق أن الحكام لا يحمون زملائه بشكل كافي: "في نفس الموقف تعرض نيمار للضرب 3 مرات، والحكم قال أن الكرة تحت أقدام نيمار، ولم يرد أن يطلق الصافرة".

وأردف: "لابد من حماية اللاعبين، كل ما يفعله نيمار بالكرة هو الركض، لا أفهم التحكيم أحياناً".

وأبدى البرازيلي تفاؤله بعودة نيمار وماركو فيراتي: "من الصعب دائمًا أن تفقد أهم لاعبي الفريق مثلهم، لكننا أقوياء ونمتلك لاعبين موهوبين يمكنهم القيام بعملهم".

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ويلتقي باريس سان جيرمان غدًا مع استاد رين في الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي التي يحتل صدارتها.

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