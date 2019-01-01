تياجو سيلفا: بالطبع سولشار سعيد لخسارة باريس سان جيرمان

بعد سفره خصيصًا لحضور مباراة باريس سان جيرمان وليون.. تياجو سيلفا يتحدث عن زيارة مدرب مانشستر يونايتد المفاجئة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال قائد باريس سان جيرمان تياجو سيفا إن المدرب النرويجي أولي جونار سولشار قضى ليلة سعيدة بخسارة فريق العاصمة الفرنسية.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر مباراته الأولى هذا الموسم في بطولة الدوري الفرنسي أمس الأحد، بعدما سقط أمام أوليمبيك ليون بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد أبرز الحضور لهذه المباراة، وذلك على الرغم من لعب فريقه مباراة قبلها بخمس ساعات فقط أمام ليستر سيتي.

وبخصوص ذلك، تحدث تياجو سيلفا بأنه لم يظهر بالشكل الأفضل في هذه المباراة، ولكنه رفض أن يعتبر السقوط أمام أوليمبيك ليون ناقوس خطر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

وقال سيلقا: "الثلاثاء القادم في مانشستر ستكون منافسة أخرى بتحديات أخرى، الجميع يتعرض لخسارات مفاجئة ولكن لا يجب تهويل الأمور"

وأضاف: "بالطبع سولشار سيكون سعيدًا لرؤية هذه الخسارة قبل أسبوع واحد من مواجهة فريقه أمامنا، ولكننا نقول للجميع لا تقلقوا"

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يذكر أن مانشستر يونايتد ينتظر مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان في إحدى أبرز مواجهات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.