تياجو: أتمنى الاعتزال في بايرن ميونخ

تعرف على رأي تياجو ألكانتارا في فكرة الرحيل عن بايرن ميونخ

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف تياجو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ، عن رغبته في الاعتزال بصفوف البافاري وعدم الرحيل عن بطل الدوري الألماني.

فيليبي كوتينيو، الوافد الجديد لبايرن ميونخ، أكد أنّ تياجو ساعده كثيرًا في المراحل الأولى له بناديه الجديد.

وقال تياجو في تصريحات صحفية: "أتمنى الاستمرار مع بايرن ميونخ حتى الاعتزال ولكن هذا القرار لا يتوقف عندي فقط بل هو أمر مشترك بيني وبين النادي".

وتابع: "أشعر بأنني في حالة جيدة وعائلتي سعيدة للغاية هنا. ميونخ مدينة مناسبة للعيش فما السبب الذي يجعلني أرحل؟".

لاعب برشلونة السابق أكد على رغبته في الاستمرارية داخل الملاعب والحفاظ على لياقته للمشاركة في 90 دقيقة بصورة منتظمة.

واختتم: "بايرن يشبه المنزل الذي يجمعنا، فأنا أشعر بأنني وسط عائلتي وبين أصدقائي والجميع هنا ودود للغاية".

تياجو انضم إلى بايرن ميونخ في 2013 مقابل 25 مليون يورو قادمًا من برشلونة وشارك في 204 مباراة مسجلًا 28 هدفًا وصانعًا 36 أخرى في 6 مواسم.