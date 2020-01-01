تياجو ألكانتارا | بين برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول .. أين السبيل؟

ما هو مصير تياجو ألكانتارا؟

عاد مسلسل رحيل تياجو ألكانتارا عن صفوف بايرن ميونخ الألماني

إلى العرض من جديد، وهو الأمر الذي يتكرر مع كل سوق انتقالات تقريبًا لكن في الأخير يبقى ابن أكاديمية لا ماسيا في أرض بافاريا.

ألكانتارا ظهر بمستويات رائعة مع بايرن ميونخ في الموسم الجاري، لكنّه – كالعادة أيضًا – عانى من الإصابات وغاب عن عدد من المباريات، حتى أنّه لم يتواجد في المباريات الأخيرة لفريقه لهذا السبب.

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ولأنّ أي مسلسل يحتاج إلى تجديد لكسر الملل، فبدلًا من ارتباط تياجو بالعودة إلى برشلونة فقط، تواجد نادي ليفربول على خط المفاوضات لأجل الحصول على خدمات اللاعب.

ما هو الأفضل لتياجو ألكانتارا؟ الرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام إلى برشلونة؟ أو ارتداء قميص ليفربول؟ أم البقاء مع بطل الدوري الألماني؟

برشلونة وعودة تشافي

يحتاج نادي برشلونة للحصول على خدمات لاعب مثل تياجو ألكانتارا، فموهبة "لا ماسيا" الذي وُصف بأنّه خليفة تشافي هيرنانديز سوف يكون حجر أساس يساعد المدرب كيكي سيتيين.

اللاعب في برشلونة سيعود إلى منزله، ولن يحتاج إلى وقت طويل لينسجم في المجموعة، كما سيشكل ثنائية قوية مع فرينكي دي يونج أو ربما ثلاثية قوية لو أصبح ريكي بوتش اللاعب الأساسي في الموسم المقبل.

ولكن كثرة إصابات اللاعب كانت دائمًا سببًا في رفض برشلونة الحصول عليه، كما أنّه بعد التعاقد مع ميراليم بيانيتش فسوف يصبح تياجو نسخة مشابهة نوعًا ما للبوسني وهذا ما لا يحتاج إليه النادي الكتالوني حاليًا.

الأفضل لبرشلونة أنّ يبحث عن متوسط ميدان قوي البنية بديلًا لأرتورو فيدال، ولذلك فإن خيار توماس بارتي من أتلتيكو مدريد أو ندومبيلي من توتنهام سيكون أكثر فائدة من تياجو.

ولأن ألكانتارا لن يضمن الحصول على مساحة من اللعب أو حتى انتهاء الأزمات في القلعة الكتالونية، فالأفضل له ألا يرتدي قميص برشلونة الموسم المقبل.

ليفربول ولمسة الفنان

رغم أنّ ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، لكنّ خط وسطه يفتقد للمرر الجيد القادر على قراءة اللعب ونقل الفريق بصورة مبتكرة.

أمام الفرق التي تدافع بصورة جيدة يجد ليفربول نفسه في معاناة مع كسر التكتلات، ولذلك يعتمد على الكرات الطولية من جانب الأطراف، إلا أنّ هذا الأمر ليس كافيًا للفوز في كل الأوقات.

وبالتالي وجود تياجو سيضيف التنوع لخط الوسط ويمنح يورجن كلوب المزيد من الحلول في مختلف المباريات وبحسب طبيعة المنافس.

لكن تجربة نابي كيتا وكثرة الإصابات التي تعرض لها واهتمام كلوب الكبير بالجانب البدني قد يكون عبئًا كبيرًا على صاحب الـ29 عامًا، كما أنّ عمر اللاعب قد يجعل المدرب يغض الطرف عن التعاقد معه.

ولذلك فإن الرحيل إلى ليفربول سيكون تحديًا صعبًا ومخاطرة لها تبعات كبيرة.

البقاء مع البافاري

الحل الأسهل والأنسب لتياجو هو الاستمرار والتمديد مع بايرن ميونخ، فألكانتارا أصبح على دراية بفلسفة النادي الألماني ومتطلبات المدرب هانز فليك كما أنّه يضيف الكثير للفريق.

مع بايرن ميونخ لا توجد المشاكل التي يعاني منها برشلونة ولن تتغير الأمور معه في بلد مختلف جديد عليه مع فريق بطريقة لعب غير معتادة بالنسبة لتياجو كما هو الحال في ليفربول.

وبالتالي يمكن اعتبار بايرن ميونخ هو المنطقة الآمنة بالنسبة لتياجو ألكانتارا الذي يسمح له بثر سحره واللعب تحت ضغوط أقل، وحتى كثرة إصاباته ليست أزمة كبيرة بالنسبة لبطل الدوري الألماني.

فأين نرى تياجو في الموسم المقبل؟ هل برشلونة أم بايرن ميونخ أم ليفربول؟