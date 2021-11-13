توهج مبابي وبمشاركة هازارد.. فرنسا وبلجيكا إلى كأس العالم وهولندا في خطر!

حسم منتخبا فرنسا وبلجيكا التأهل بصورة رسمية إلى كأس العالم 2022 بقطر، في أعقاب انتصارين لحساب الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المونديال عن قارة أوروبا، في المباريات التي أقيمت مساء السبت.

البداية مع حامل لقب المونديال، فرنسا، إذ نجحت كتيبة ديدييه ديشان في سحق كازاخستان بثمانية أهداف نظيفة، أحرز 4 أهداف "سوبر هاتريك" منها كيليان مبابي، مع هدفين لكريم بنزيما وآخر لأدريان رابيو وركلة جزاء حوّلها أنطوان جريزمان للشباك.

هذا الفوز يرفع رصيد فرنسا إلى النقطة 18 في صدارة المجموعة بفارق 7 نقاط عن الوصيف فنلندا، لتصاحب ألمانيا والدنمارك رسميًا إلى مونديال قطر.

منتخب بلجيكا هو الآخر سحق إستونيا بثلاثية لهدف، في مباراة شارك فيها إيدين هازارد منذ البداية، وجاءت أهدافها عبر كريستيان بينتكي ويانيك كاراسكو وتورجان هازارد.

بنفس المجموعة، فاز منتخب ويلز على بيلاروسيا بخمسة أهداف لهدف، ولم يشارك جاريث بيل في المباراة بسبب الإصابة.

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هكذا وصل منتخب بلجيكا للنقطة التاسعة عشر وضمن التأهل للمونديال رسميًا، فيما أصبح لمنتخب ويلز 14 نقطة في المركز الثاني المؤهل للملحق، على أن يلتقي مع بلجيكا في الجولة الأخيرة والتشيك تترقب باعتبارها في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

المفاجأة الكبرى كانت في مونتنيجرو، فبعدما بدا أن هولندا ستنضم إلى ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا في قائمة المتأهلين للمونديال من القارة العجوز، عاد أصحاب الديار بتعادل مفاجئ بهدفين لكل فريق في اللحظات الأخيرة.

ثنائية هولندا أتت عبر ممفيس ديباي، فيما أتى التعديل لأصحاب الديار بآخر 10 دقائق عبر فوكوتيتش وفوشونوفيتش.

هذا التعادل يضع هولندا في ورطة، فصحيح أنها تتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة، لكنها ستلاقي النرويج صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة بالجولة الأخيرة، بينما تترقب تركيا التي تتساوى مع زملاء هالاند بنفس الرصيد، عندما تواجه مونتينيجرو بنفس التوقيت.

خسارة هولندا من النرويج مع فوز تركيا على مونتينيجرو تعني أن كتيبة لويس فان خال خارج المونديال وحتى الملحق، أما التعادل مع فوز الأتراك فسيكون كافيًا للتأهل لتفوق الهولنديين بفارق الأهداف عن تركيا.