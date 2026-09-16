"ثلاثي لم يشارك في كأس العالم" .. مزحة كروس تثير ارتباك شقيقه بسبب قائمة كلوب الأولى مع ألمانيا

دخل النجم الألماني السابق توني كروس، في مناقشة مع شقيقه فيليكس عبر بودكاست ""Einfach mal Luppen" حول القائمة المختارة لتمثيل منتخب بلادهما في التوقف الدولي القادم، تحت قيادة المدرب الجديد يورجن كلوب.

وسمح لاعب المنتخب الوطني السابق توني كروس لنفسه بتوجيه انتقاد لاذع للنجوم الثلاثة في المنتخب الألماني فلوريان فيرتس (ليفربول)، وجمال موسيالا، وألكسندر بافلوفيتش (كلاهما من بايرن ميونخ).

بدأ الأمر بمهمة طرحها فيليكس على نفسه وعلى شقيقه. كان على كليهما ذكر ثلاثة لاعبين لم يشاركوا في كأس العالم الفاشلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن سيتم استدعاؤهم الآن من قبل مدرب المنتخب كلوب يوم الخميس ضمن التشكيلة لفترة توقف الدوري المقبلة من أجل المباريات الدولية.

أجاب توني كروس ضاحكًا: "دوّنت أسماء ثلاثة لاعبين لم يشاركوا في كأس العالم. وهم بافلوفيتش، وفيرتس، وموسيالا." لم يفهم شقيقه فيليكس النكتة في البداية وسأل مستغربًا: "كيف؟ ماذا؟ في أي كأس عالم لم يشاركوا؟" لكنه بعد ذلك أدرك المقصود: "لأنهم لم يلفتوا الأنظار، أليس كذلك؟"

كان الثلاثي المذكور من بين الآمال المعقودة في تشكيلة مدرب المنتخب السابق يوليان ناجلسمان للمرحلة النهائية، لكنه خيّب الآمال بعد ذلك شأنه شأن كثير من لاعبي المنتخب الألماني الآخرين، في النسخة التي خرج منها الفريق في دور الـ32 أمام باراجواي.

لعب فيرتس غالبًا على الجناح الأيسر، وقدّم على أي حال ثلاث تمريرات حاسمة في أربع مباريات. شكّل بافلوفيتش مع فيليكس نميتشا ثنائي الارتكاز، لكنه لم يجد نفسه حقًا في البطولة قط.

وينطبق هذا أيضًا على موسيالا، الذي انطلق في وسط الملعب الهجومي بتسجيله هدفًا في مباراة الافتتاح ضد كوراساو، لكنه بالكاد ظهر بعد ذلك.

ومع ذلك، من المرجح أن يحتفظ اللاعبون الشباب الثلاثة بأماكنهم تحت قيادة خليفة يوليان ناجلسمان، كلوب، ويُعدّون ركائز للمستقبل.

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وعندما تفرّغ توني كروس بجدية لمهمة شقيقه، لم تكن هناك مفاجآت كبيرة. اللاعبون الثلاثة الذين يودّ بطل العالم لعام 2014 رؤيتهم في التشكيلة هم توم بيشوف، ولينارت كارل (كلاهما من بايرن ميونخ)، وسعيد المُلا (كولن). ومن المتوقع أن يستدعي كلوب الثلاثة جميعًا. كان كارل ضمن تشكيلة كأس العالم بالفعل، لكنه اضطر بعد ذلك إلى المغادرة قبل بداية البطولة بسبب إصابة.

أما فيليكس كروس فاختار يان أوريل بيسيك (إنتر)، وكيفن شاده (برينتفورد)، وجريشا برومل (شتوتجارت).

متى يعلن يورغن كلوب تشكيلته الأولى للمنتخب الألماني؟

سيعلن كلوب عن تشكيلته، التي يُقال إنها تضم نحو 40 لاعبًا، صباح يوم الخميس.

تبدأ ألمانيا مشوارها في دوري الأمم أولًا في أمستردام أمام هولندا (24 سبتمبر). وبعد ثلاثة أيام تأتي أول مباراة لكلوب على أرضه في أوغسبورغ أمام اليونان (27 سبتمبر). كما تلتقي ألمانيا في مباراتين أخريين ضمن دوري الأمم مع صربيا (1 أكتوبر، ميونخ) ومع اليونان مجددًا (4 أكتوبر، تسالونيكي).