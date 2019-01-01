توني كروس يكشف موعد اعتزاله ويرفض اللعب في قطر والصين

النجم الألماني توني كروس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني يؤكد على ثقته في تحقيق منتخب بلاده لنتائج طيبة في أمم أوروبا ويكشف موعد اعتزاله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الألماني توني كروس لاعب وسط ملعب ريال مدريد الإسباني أنه يملك شعورًا جيدًا بشأن مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة بعام ٢٠٢٠.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يدرك ما الذي يملكه المنتخب من إمكانيات تسمح له بالذهاب بعيدًا في تلك البطولة.

هيجوايين يقترب من الدوري الإيطالي، وإنتر في طريقه لضم لاعب جديد، إليكم أبرز اخبار الانتقالات مع #ميركاتو_جول pic.twitter.com/95FSkHUbVp — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ يونيو ٢٠١٩

وقال كروس: "لدي شعور طيب للغاية فيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأوروبية الخاصة بالعام المقبل ٢٠٢٠، وهدفنا هو السيطرة على المباريات والوصول لأبعد نقطة، خاصة أننا نملك نجوم مثل ساني وبراندت وجنابري في الهجوم".

وأكمل: "ما يملكه الفريق في الوقت الحالي يجعله من الصعب للغاية توقع ما الذي سيصدر منه، وهذا يجعلنا في حال أفضل مما كنا عليه في كأس العالم".

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واختتم عن مستقبله: "عقدي في ريال مدريد ينتهي وأنا عمري ٣٣ عام، وهذا عمر جيد للاعتزال، لكن لا يزال لدي الفرصة للتفكير في الأمر، ويمكنني من الآن أن أقول إنني لن ألعب في الدوري الأمريكي أو الصيني أو القطري".

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بتصفيات أمم أوروبا خلف أيرلندا ولعب مباراة أقل.