توني كروس يقرر الاعتزال دوليًا بعد يورو 2020

توني كروس يتحدث عن نهاية مشواره مع منتخب ألمانيا العام المقبل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم منتخب ألمانيا إن التفكير في خطوة إنهاء مسيرته مع منتخب ألمانيا قد اقترب من حيز التنفيذ مع اقترب كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان كروس قد لمح من قبل عن إمكانية إعلان اعتزاله اللعب دوليًا في سن مبكر، وذلك حين يشعر أن الأمور قد انتهت بالنسبة للمنتخب.

وحول ذلك، قال كروس إن التفكير في خطوة اعتزال اللعب دوليًا بنهاية كأس الأمم الأوروبية العام المقبل يبدو منطقيًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وأضاف: "دائمًا كنت أشعر بابتعاد سن الـ 30 عامًا، وكنت اتعامل معه كشيء من المستقبل، بنهاية يورو 2020 سأكون قد وصلت إلى 30 عامًا بالفعل"

وتابع: "لقد كانت مسيرة عظيمة مع المنتخب وأنا فخور بها، ولا أشعر أن الحديث عن ذلك مبكرًا، علينا فقط أن ننتظر حتى هذا الحين ومن ثم نتحدث مرة أخرى"

ماجواير يشكر ليستر سيتي بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد

يذكر أن توني كروس كان قد بدأ مشواره الدولي مع منتخب ألمانيا في 2010، في مباراة ودية أمام منتخب الأرجنتين أقيمت في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.