توني كروس عن العين الإماراتي: لا أعلم عنهم شيئًا

كروس يقول بإنه لم يرَ نصف النهائي الآخر، وبالتالي فإنه لا يعلم شيئًا عن العين الإماراتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث الدولي الألماني توني كروس نجم ريال مدريد حول المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، تلك التي ستجمع بين ريال مدريد وبين العين الإماراتي مساء السبت المقبل. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان ريال مدريد قد حجز بطاقة العبور إلى النهائي بعد تغلبه على كاشيما إنتلرز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء الأربعاء، بينما وصل العين لنهائي البطولة بالتغلب على ريفربليت مساء الثلاثاء بركلات الترجيح.

وبخصوص ذلك، صرح توني كروس حول نادي العين الإماراتي منافس الفريق الملكي في نهائي مونديال الأندية، حيث أكد أنه لا يعرف الكثير عن الفريق الإماراتي.

وقال كروس عقب مباراة فريقه ريال مدريد مع كاشيما الياباني: "سعيد بالوصول إلى نهائي البطولة، وبالنسبة للعين فأنا لم أشاهد مباراة نصف النهائي الآخر، وبالتالي لا أعرف الكثير عنهم"

وأضاف: "نحترم كل الخصوم الذي نواجههم، ولكنني لا أعرف الكثير من التفاصيل حول لاعبي نادي العين وطريقة لعبهم وما إلى ذلك، ولكننا سنلعب بكل قوة من أجل الحصول على اللقب.

يذكر أن توني كروس كان قد توج بالبطولة في 4 مرات سابقة، حيث توج بها مع بايرن ميونيخ في 2013، ومع ريال مدريد في 2014 و 2016 و 2017، وفي حال صل عليها هذا العام سيكون أكثر من حصل عليها عبر التاريخ.