توني: إيكاردي يستطيع اللعب بجوار رونالدو

لوكا توني يتنبأ بنجاح إيكاردي رفقة رونالدو في يوفنتوس

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المهاجم الإيطالي السابق لوكا توني إن ماورو إيكاردي وكريستيانو رونالدو يستطيعان اللعب في تشكيل واحد عكس ما يتوقع الأغلبية.

وكانت أغلب المصادر قد توقعت رحيل ماورو إيكاردي من إنتر إلى يوفنتوس بعدما أعلن جيوسيبي ماروتا أن المهاجم الأرجنتيني خارج خطط النيراتزوري للموسم الجديد.

وحول ذلك، تنبأ الكثيرون بفشل ثنائية إيكاردي ورونالدو في حال تمت الصفقة نظرًا لتشابه الأدوار، ولكن لوكا توني رأى عكس ذلك.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وقال لوكا توني إن اللعب بثنائي هجومي مع ماوريسيو ساري سيكون حلًا عمليًا وسيضمن الاستفادة من خدمات رونالدو وإيكاردي معًا.

وأضاف: "من الممكن أن يتم تنويع الأدوار بينهما بناء على تعليمات المدرب ووفق طريقة اللعب، الأمور لا تعتمد دائمًا على المراكز على الورق"

وتابع: "ماورو إيكاردي أحد أفضل المهاجمين في إيطاليا في السنوات الأخيرة، وجوده في يوفنتوس أو نابولي سيكون إضافة قوية لمن ينجح في التعاقد معه في النهاية"

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يذكر أن ماورو إيكاردي قد تم استدعاؤه للانضمام إلى فريق إنتر المشارك في الفترة التحضيرية على الرغم من تصريحات ماروتا بأنه خارج خطط الموسم المقبل.