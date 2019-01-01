تونس ومالي – مباراة واحدة رسمية وذكريات غير جيدة لمصر

تونس وقعت في المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأفريقية مع مالي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية القادمة، عن وقوع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة برفقة كلاً من مالي ومدغشقر وأنجولا.

مجموعة قد تكون سهلة، لنسور قرطاج والتأهل منها مضمون وفقاً لآراء الجميع، ويزين تلك المجموعة مباراة مالي وتونس.

تونس ستواجه مالي، برغبة الثأر من الهزيمة الوحيدة الرسمية، في تاريخ مباريات الفريقين عام 1994 بكأس الأمم الأفريقية.

نستعرض معاً في الأسطر التالية، تاريخ مباريات الفريقين، والمباراة الشهيرة بينهما في 1994.

يوم 26 مارس عام 1994، واجه المنتخب المالي نظيره التونسي، كأس الأمم الأفريقية والتي فاز فيها الأول بهدفين دون رد، ليخرج نسور قرطاج من البطولة.

⚡️ “نتائج قرعة كأس الأمم الأفريقية ومجموعة الموت 🏆”https://t.co/sXcY6KiLZ1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

في مباراة سيطر فيها المنتخب التونسي، وأهدر أكثر من فرصة إلا أن المنتخب المالي نجح في حسمها لصالحه بأقل مجهود بهدفين عن طريق كوليبالي وسيدي بيه.

وتأهل المنتخب المالي، إلى دور ربع النهائي من البطولة، ليواجه نظيره المصري وينجح في التغلب عليه بهدف نظيف، ليحصل بعد ذلك على المركز الرابع.