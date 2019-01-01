الشعلالي: حاولنا تشريف بلادنا لكن سنظهر الوجه الآخر لتونس بكان 2021

لم يكن يتوقع أحد وصول نسور قرطاج إلى مباراة المركز الثالث وفقًا لأدائهم في البطولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد غيلان الشعلالي؛ لاعب منتخب تونس، أن فريقه يضم عدد كبير من اللاعبين صغار السن، الذي استفادوا كثيرًا من مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، متمنيًا الظهور بصورة مختلفة في النسخة المقبلة من البطولة.

نسور قرطاج خسروا المركز الثالث، بعدما تلقوا الهزيمة أمام منتخب نيجيريا بهدف وحيد، على استاد السلام. (طالع تقرير المباراة)

وقال الشعلالي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "حققنا ثلاث تعادلات صعبة في بداية مشوارنا، ثم تطور أدائنا بعد مرحلة المجموعات، حاولنا بعدها عمل استشفاء بصورة جيدة، لكن المنتخب النيجيري كان أفضل منا بدنيًا، وسنحت له عديد الفرص، الله غالب، هذه كرة القدم، حاولنا أن نشرف منتخب بلادنا، لكن كما قلت هذه أحكام الكرة".

وأضاف: "المجموعة الحالية من اللاعبين صغار، إن شاء الله نكون قد استفدنا من هذه البطولة، ونشارك في النسخة المقبلة ونظهر للجميع الوجه الآخر للمنتخب التونسي".

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يذكر أن تونس لم تحقق الفوز أمام نيجيريا منذ نهائي كأس أفريقيا 2004، وقتما تغلبت عليها في النهائي بركلات الترجيح.