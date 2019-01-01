تونس تتلقى الهزيمة أمام كوت ديفوار بثنائية وديًا

نسور قرطاج اختتموا معسكرهم بفرنسا بالهزيمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم منتخب تونس معسكره الحالي بتلقي الهزيمة أمام كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب روبرت ديوشن بفرنسا.

الأفيال افتتحوا التهديف في اللقاء مع بداية الشوط الثاني بعد مرور دقيقتين فقط، بهدف روجير أسالي.

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وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة، أضاف سيكو فوفانا الهدف الثاني لكوت ديفوار، بينما أحرز نعيم السليتي هدف نسور قرطاج الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وكان المنتخب التونسي قد خاض مباراة ودية أخرى قبل لقاء الليلة، في السادس من الشهر الجاري، أمام موريتانيا وحقق الفوز بها بهدف عمر العيوني.

يذكر أن نسور قرطاج يستعدون لانطلاق مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بملاقاة ليبيا في 11 من نوفمبر المقبل.

أما الأفيال فيفتتحون مشوارهم بالتصفيات بمواجهة النيجر في اليوم نفسه.