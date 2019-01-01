رسميًا | الخسارة في الجزائر تُطيح بنيبوشا من الصفاقسي

الصفاقسي خسر في الجزائر ضمن كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبعدها قرر النادي إقالة الجهاز الفني بالكامل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الصفاقسي التونسي إقالة المدير الفني للفريق نيبوشا يوفوفيتش بعد الخسارة في الجزائر ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الفريق التونسي قد خسر يوم أمس الأحد 3-1 أمام أتلتيك بارادو الجزائري في ذهاب دور الـ32 الأول للبطولة القارية.

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ولم يشمل قرار الإقالة المدرب المونتينيجري فقط، بل امتد ليتضمن كامل الجهاز الفني باستثناء المدرب المساعد وسيم معلي الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق حتى التعاقد مع المدرب الجديد.

وكان الصفاقسي قد تعاقد مع مدرب الزمالك المصري الأسبق في يوليو الماضي، ونجح نيبوشا بالفوز في نهائي كأس تونس بعد التفوق على النجم الساحلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقد افتتح الفريق مشواره في الدوري التونسي بالخسارة أمام الاتحاد المنستيري، لكنه حقق الفوز في الجولة الثانية على نجم المتلوي بهدف دون رد.