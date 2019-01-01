دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الاتفاق يتقدم بالعرض الأول لضم السليتي

التعليقات()
Getty Images
اللاعب يتواجد حالياً بمصر لخوض كأس الأمم الإفريقية
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

بدأ نادي الاتفاق السعودي، أولى محاولاته الرسمية من أجل التعاقد مع النجم التونسي نعيم السليتي.

اللاعب يتواجد حالياً مع منتخب تونس بمصر، من أجل خوض نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ضد السنغال.

ومع ذلك أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن السليتي الذي يلعب بصفوف ديجون، أصبح على أعتاب الدوري السعودي الموسم القادم.

وأشارت لتقدم الاتفاق بعرض قيمته 2.7 مليون يورو لديجون من أجل ضم اللاعب.

اختيارات المحررين

برشلونة يعرض أربعة لاعبين على باريس مقابل نيمار

أرسنال يعرقل انضمام بن ناصر إلى ميلان

ومن غير المرجح أن يوافق ديجون على عرض الاتفاق، حيث يطمح في الحصول على مقابل مالي أفضل من ذلك.

ويواجه النادي السعودي منافسة شرسة من كل من باوك سالونيك اليوناني وجالطة سراي التركي على اقتناص السليتي.

يذكر أن الاتفاق يمتلك بين صفوفه 3 لاعبين توانسة، وهم أسامة حدادي، أحمد العكايشي وفخر الدين يوسف.

إغلاق