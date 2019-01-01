المساكني: هناك ضغط كبير واقع علينا ومع ذلك لم نخسر أي مباراة

قائد نسور قرطاج لا يزال لديه أمل في تقديم الأفضل بالمباريات المقبلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع يوسف المساكني؛ قائد منتخب تونس، سوء مستوى فريقه إلى الضغط الكبير من قبل الجماهير وتوال المباريات، متمنيًا أن ينجح رفقة زملائه في إسعاد الحماهير في المباريات المقبلة.

نسور قرطاج تعادلوا سلبيًا أمام المرابطين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

هذه النتيجة أهلت تونس إلى دور الـ16 كمركز ثان في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، خلف مالي صاحبة الصدارة بسبع نقاط، بينما ودعت أنجولا وموريتانيا برصيد نقطتين فقط.

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وقال المساكني، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "هناك ضغط كبير للغاية واقع علينا منذ أول مباراة، نعم هناك منا من لديه الخبرات ومن لعب كأس العالم، لكن البطولة الأفريقية مختلفة كليًا عن المونديال، في الأخير تأهلنا، ونحن ننظر لمشوارنا في البطولة خطوة خطوة".

وأضاف: "نتمنى أن نكمل مشوارنا حتى النهاية بنجاح، هناك نقطة إيجابية أننا ورغم الانتقادات لم نخسر أي مباراة، لذلك هناك أمل للوصول بعيدًا في البطولة".

قائد نسور قرطاج اختتم: "نرغب في إسعاد الجماهير التونسية، هذا أكثر ما يسعدنا، لذلك نتمنى أن نكون على الموعد في الجولة المقبلة، ونكون أكثر شراسة هجوميًا".

يذكر أن تونس تلاقي المنتخب الغاني في دور الـ16، في يوم الثامن من يوليو الجاري. (طالع جدول المواجهات بالكامل)