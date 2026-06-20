تونس ضد اليابان: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 6 بي بي في إيه

ستنطلق مباراة تونس ضد اليابان في 20 يونيو 2026 الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) وفي 21 يونيو 2026 الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

Getty images

تونس ضد اليابان: خلفية المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في شمال شرق المكسيك تداعيات هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى الخروج من المجموعة F التي تشهد منافسة شديدة للغاية. بعد جولة افتتاحية حذرة وحاسمة، تقلص هامش الخطأ في ملعب مونتيري (Estadio BBVA) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى نويفو ليون مدركين أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك المباريات الافتتاحية المرهقة سيحددان تمامًا مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب تونس أن يحدد بسرعة تشكيلة تعتمد على الصمود الدفاعي والتنظيم. وسيعتمد على نواة فريقه المتمرسة والمنضبطة لإعادة التوازن، وإغلاق مناطق الانتقال المركزية، وتعطيل إيقاعات الاستحواذ الفنية لخصومهم. وفي المقابل، يقف منتخب اليابان المبدع للغاية والديناميكي بقيادة هاجيمي مورياسو. بعد أن أظهر «الساموراي الأزرق» بالفعل تميزه الفني وقدرته على التكيف التكتيكي على الساحة العالمية، فإنه يمتلك خطة لا هوادة فيها مبنية على التمرير السلس وسريع الوتيرة، بالإضافة إلى ضغط خطير يزدهر عندما يتطلب الأمر دقة فائقة في الثلث الأخير من الملعب.

تُقام هذه المواجهة في ملعب مونتيري المتطور في غوادالوبي، وتبشر بأن تكون مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في مناطق الانتقال المركزية، مما يجعل التواصل في خط الوسط والسرعة الرأسية العالية العناصر الحاسمة. وستنظر تونس إلى هذه المباراة باعتبارها المنصة المثالية لإظهار تنظيمها التكتيكي واستغلال فرص الكرات الثابتة، بينما تدخل اليابان الملعب حريصةً على تسخير لعبها الجناح المتفجر ومعاقبة أي ثغرات دفاعية في صفوف الفريق الشمال أفريقي. ومع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية ضمان التأهل من المجموعة F على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

اقرأ المزيد: كيفية مشاهدة وبث مباشر لكأس العالم 2026

كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

السويد 5-1 تونس

عانت تونس من بداية قاسية وصعبة في مشوارها بكأس العالم، حيث خسرت 5-1 أمام منتخب السويد الذي أظهر كفاءة هجومية عالية في ملعب مونتيري. عانت الدولة الشمال أفريقية من صعوبة في ترسيخ أي قاعدة دفاعية حقيقية في وقت مبكر، حيث تجاوزت الحركة السريعة والقوية لخط الهجوم السويدي مرارًا وتكرارًا خط دفاعها المنخفض. ورغم أن تونس أظهرت لمحة قصيرة من المقاومة التكتيكية في الشوط الثاني، إلا أن انضباطها الهيكلي تلاشى تحت الضغط المستمر. وتدخل تونس الجولة الثانية في قاع المجموعة F، وهي بحاجة إلى معالجة نقاط الضعف الدفاعية الكبيرة للحفاظ على آمالها في التأهل.

Getty Images

هولندا 2-2 اليابان

أظهر لاعبو فريق هاجيمي مورياسو مرونة تكتيكية هائلة وقدرة كبيرة على الصمود ليحققوا تعادلاً دراماتيكياً بنتيجة 2-2 أمام المنتخب الهولندي القوي في دالاس. وقد واجه «الساموراي الأزرق» نظيره الهولندي وجهاً لوجه في مباراة سريعة الوتيرة، مستفيدين من براعتهم الفنية وانتقالاتهم السلسة لتهديد القوة الأوروبية الكبرى باستمرار. ورغم تعرضهم لضغط شديد في الدقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن تشكيل اليابان الهجومي العنيد في الهجمات المرتدة واستعادتها الذهنية المنضبطة ضمنت لهم تقاسم النقاط، مما منحهم دفعة نفسية قوية قبل مواجهتهم في مونتيري.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

تونس (الإدارة المؤقتة): إدارة الأزمات وإعادة بناء العمود الفقري الدفاعي

اتخذ الاتحاد التونسي لكرة القدم إجراءً تاريخياً وحازماً بعد مباراة واحدة فقط من انطلاق مشوار الفريق في البطولة، حيث استغنى عن المدرب صبري لاموشي عقب الهزيمة الكارثية 5-1 أمام السويد في المباراة الافتتاحية. وفي واحدة من أسرع حالات إقالة المدربين في تاريخ كأس العالم الحديث، يجب على الجهاز الفني المؤقت التركيز فوراً على الحد من الأضرار النفسية وتحقيق الاستقرار الهيكلي للحفاظ على حظوظ تونس في البطولة.

أمام خط وسط ياباني يتفوق فنيًا ويتميز بتمريرات سريعة، وقد بدا حادًا بشكل لا يصدق في مواجهة هولندا، فإن تكرار الأخطاء الفردية والتتبع السلبي الذي شوهد في الجولة الأولى سيكون قاتلًا. يجب أن تتركز التعديلات التكتيكية الفورية للمدرب المؤقت على التراجع إلى خط دفاعي منخفض ومتماسك للغاية لإصلاح العمود الفقري الدفاعي المتهالك. ولا يمكن للاعبي خط الوسط إيليس شخيري وهانيبال مجبري أن يتركا ثغرات بين الخطوط؛ بل يجب أن يلعبا بانضباط تام لتضييق المساحات وحماية قلب الدفاع ومتابعة لاعبي خط الوسط المتقدمين. علاوة على ذلك، عندما تستحوذ تونس على الكرة، يجب أن تكون هيكلية الانتقال إلى الهجوم مباشرة للغاية. بدلاً من محاولة بناء الهجمات ببطء، مما يدعو اليابان إلى ممارسة ضغط مكثف في الهجوم المرتد، يجب على «نسور قرطاج» السعي إلى إرسال تمريرات طويلة رأسية سريعة لتخفيف الضغط على خط دفاعهم.

اليابان (هاجيمي مورياسو): الدقة في الثلث الأخير والعرض المستمر

لا يحتاج هاجيمي مورياسو إلى إجراء تغييرات جذرية على خطة الانتقالات التي تتسم بالمرونة الشديدة والتركيز على الاستحواذ، والتي حققت تعادلاً مثيراً بنتيجة 2-2 أمام هولندا في دالاس، لكنه يجب أن يركز على الدقة في الثلث الأخير اللازمة لكسر دفاع خصم يعاني من إصابات بالغة. على الرغم من أن اليابان كانت نداً للهولنديين في كل الجوانب بفضل التمريرات السريعة، إلا أنها يجب أن تتأكد من عدم الاعتماد المفرط على الأنماط المركزية عند مواجهة دفاع منخفض.

أمام الدرع الدفاعي التونسي - الذي سيتم تعزيزه بشدة بعد الأداء الدفاعي المروع الذي قدمه الفريق في الجولة الأولى - ستكون المساحات المركزية مزدحمة للغاية. من المرجح أن يركز تعديل مورياسو الأساسي على التمريرات العرضية. بدلاً من السماح للاعبي الوسط بالانغماس في هياكل الاستحواذ البطيئة والدائرية في الثلث الأوسط، يجب على «الساموراي الأزرق» تحريك الكرة بسرعة رأسية أعلى بكثير. سيكون الاستفادة من السرعة المتفجرة والمباشرة للاعبين الجناحين مثل تاكيفوسا كوبو وكاورو ميتوما لتمديد خط الدفاع التونسي بقوة أمراً حاسماً لخلق تمريرات عكسية عالية القيمة، متجاوزين الفخاخ المركزية تماماً.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب تونس

للحفاظ على آمالهم في التأهل، يجب على الجهاز الفني تحقيق تحول نفسي سريع مع الاعتماد بشكل كبير على ركائزهم التكتيكية الأساسية.

سيتولى القائد إلياس سخيري مرة أخرى المسؤولية الجسيمة المتمثلة في تنظيم «غرفة المحركات» في خط الوسط، وسيكون عبء العمل الدفاعي الملقى على عاتقه هائلاً في محاولته لتثبيت بنية دفاعية متصدعة. ويتركز الاهتمام الرئيسي في وسط الملعب والثلث الأخير، حيث يُتوقع أن تجري الفريق تعديلات في التشكيلة لإضفاء المزيد من الصلابة الدفاعية والسرعة في المراحل الانتقالية. ويبذل لاعبا خط الوسط أنيس بن سليمان وهانيبال مجبري جهوداً حثيثة لفرض تشكيلة تكتيكية أكثر إحكاماً، في حين يتنافس اللاعبون المبدعون على الأجنحة، مثل إلياس أشوري والشابإسماعيل غاربي، على المناصب الأساسية لتوفير خيارات هجومية أكثر حدة في الهجمات المرتدة لتخفيف الضغط على خط الدفاع.

أخبار منتخب اليابان

يواجه هاجيمي مورياسو معضلة اختيار أكثر إيجابية بكثير وهو يُعد فريقه للبناء على تعادله الافتتاحي المثير 2-2 أمام هولندا. خرج «الساموراي الأزرق» من معركته عالية الوتيرة في دالاس بزخم كبير، ونظرًا لأن مورياسو اضطر إلى استبعاد لاعبين رئيسيين مصابين مثل كاورو ميتوما من قائمة البطولة النهائية تمامًا، فإن تركيزه يظل منصبًا بشكل صارم على تعظيم الاستفادة من الخيارات المتاحة له.

سيتحمل محرك خط الوسط آو تاناكا مسؤولية جسيمة في تثبيت وسط الملعب، ومن المرجح أن يشكل ثنائي محوري عالي الطاقة ومقاوم للضغط مع كايشو سانو. وتكمن المرونة التكتيكية الحقيقية في الثلث الهجومي؛ فمع تثبيت دايتشي كامادا في دور صانع الألعاب بعد تسجيله هدف التعادل الدرامي في الدقيقة 88 ضد هولندا، فإن الأسلحة الديناميكية على الأجنحة مثل تاكيفوسا كوبو وريتسو دوان مستعدة لتوسيع الملعب. في الخط الأمامي، قد يقوم مورياسو بتناوب خياراته في مركز الهجوم لإرهاق خطوط الدفاع الشمال أفريقية، مع قيام أياسي أويدا ودايزن مايدا بالضغط بقوة لإضفاء طاقة ضغط لا هوادة فيها وسرعة عمودية منذ صافرة البداية.

Getty Images

المواجهات الرئيسية بين تونس واليابان

عمر ريكك ضد أياسي أويدا

على الرغم من انهيار النظام الدفاعي التونسي في الخسارة 5-1 أمام السويد، برز المدافع عمر ريكك كنقطة مضيئة نادرة بعد أن سجل هدفاً رائعاً بضربة رأس في الشوط الأول من عرضية هانيبال مجبري. ولكي تمنح «نسور قرطاج» فرصة للمنافسة في ملعب مونتيري، يجب على ريكك أن يترك هذا الزخم الهجومي وراءه ويركز كلياً على تثبيت خط دفاعه المتداعي، مع الحفاظ على وعي مكاني لا تشوبه شائبة لتجنب انقطاعات التواصل المكلفة التي عانت منها فريقه في المباراة الافتتاحية.

ومن سيقوم باختباره هو مهاجم فينورد أياسي أويدا، النقطة المحورية الخطيرة في خط هجوم هاجيمي مورياسو. وبينما أظهرت اليابان شخصية لا تصدق بتعويضها تأخرها مرتين وتأمين تعادل 2-2 أمام هولندا، سيرغب أويدا في إحداث تأثير أكثر حدة في اللعب المفتوح بعد مباراة افتتاحية حذرة في دالاس. يتفوق أويدا في تثبيت المدافعين القويين بدنيًا وخلق مساحة للاعبين المتقدمين الديناميكيين؛ لذا يجب على ريكيك الحفاظ على تركيز مطلق وانضباط هيكلي صارم في المناطق المركزية لمنع المهاجم الياباني من الالتفاف وتمرير الكرة إلى الجناحين المتأخرين.

هانيبال مجبري ضد آو تاناكا

يُعد هانيبال مجبري الشرارة العاطفية والمحور الإبداعي لخط وسط المنتخب التونسي، وقد قدم دفعة حيوية أمام السويد بتمريرته الحاسمة والمثيرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. أما في المباراة ضد اليابان، فسوف يتضاعف عبء عمله التكتيكي بشكل كبير. يجب على هانيبال أن يوازن بين غرائزه الهجومية الطبيعية والمتابعة الدفاعية المكثفة، حيث سيتراجع إلى العمق لإغلاق المساحات المركزية في مرحلة الانتقال ومنع خط وسط اليابان المرن من تشكيل تسلسلات تمريرات قصيرة عالية السرعة.

أما من يسعى إلى فرض هذا الإيقاع فهو آو تاناكا، الذي يتحمل مسؤولية هائلة في قاعدة غرفة محركات المنتخب الياباني عقب انسحاب القائد المخضرم واتارو إندو بسبب الإصابة. إلى جانب كايشو سانو، لعب تاناكا دوراً أساسياً في مساعدة «الساموراي الأزرق» على مجاراة هولندا نقطة بنقطة في المراحل الانتقالية. وإذا أتيح لتاناكا الوقت والمساحة اللازمان لترسيخ الثلث الأوسط بالوتيرة التي يفضلها، فسوف يتمكن بسهولة من شق خطوط تونس بفضل تمريراته المتميزة، وإطلاق العنان لمهاجمي الأجنحة المتفجرين مثل تاكيفوسا كوبو وريتسو دوان لكشف نقاط الضعف في خط الدفاع الشمال أفريقي.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة F؟

بعد الجولة الافتتاحية من المباريات، اتسمت المجموعة F بديناميكية متباينة، مما يجعل الجولة الثانية بمثابة ضغط هائل على كلا الفريقين. تدخل تونس هذه المباراة في مونتيري وهي في قاع المجموعة بدون أي نقاط (فارق أهداف -4) بعد هزيمة قاسية بنتيجة 5-1 أمام السويد. في المقابل، تحتل اليابان مركزًا أكثر استقرارًا، حيث حصدت نقطة واحدة (فارق أهداف 0) بعد تعادلها المثير والمثابر 2-2 مع هولندا.

مع مواجهة السويد وهولندا في الطرف الآخر من جدول الترتيب، فإن هذه المواجهة المباشرة تمثل نقطة التحول الحاسمة لسيناريوهات كل من البلدين من الناحية الحسابية قبل خوض مباريات المجموعة الأخيرة.

في حال فوز اليابان

فإن فوز فريق هاجيمي مورياسو سيرفع رصيد «الساموراي الأزرق» إلى أربع نقاط، مما يضعهم على أعتاب التأهل إلى دور الـ32. وبناءً على نتيجة مباراة السويد وهولندا، قد يضع الفوز اليابان في موقع متميز للتنافس على صدارة المجموعة F. والأهم من ذلك، أنه سيمنحها رفاهية الاكتفاء بالتعادل في الجولة الأخيرة أمام السويد لضمان تأهلها، بينما سيجمد رصيد تونس عند الصفر تمامًا ويدفع المنتخب الشمال أفريقي إلى حافة الإقصاء الحسابي.

إذا فازت تونس

إذا تمكن رجال صبري لاموشي من تجاهل الضجيج وحصد النقاط الثلاث، فسيؤدي ذلك إلى إعادة إحياء آمالهم في البطولة تمامًا وفتح المنافسة في المجموعة على مصراعيها. ورفع رصيد تونس إلى ثلاث نقاط سيعيدها مباشرة إلى سباق التأهل، مما يمنحها دفعة معنوية هائلة قبل المواجهة الحاسمة في الجولة الأخيرة ضد هولندا. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد رصيد اليابان عند نقطة واحدة، مما يجعلها تتراجع إلى ما دون تونس ويجبر «الساموراي الأزرق» على خوض مباراة نهائية تحت ضغط شديد لا بد من الفوز بها ضد السويد، أحد عمالقة المجموعة، لمجرد الحفاظ على فرصة للتأهل.

سيناريو التعادل

وفي حال تعادل الفريقين مرة أخرى، سترتفع رصيد اليابان إلى نقطتين، بينما ستحصل تونس على نقطة واحدة تمثل لها فرصة حيوية للبقاء في المنافسة، مما يجعل مصير المجموعة بأكملها يتحدد في الجولة الأخيرة الفوضوية والحاسمة. التعادل يبقي كلا البلدين في السباق من الناحية الحسابية، لكنه يقلص هامش الأمان لديهما بشكل كبير. في هذه الحالة، ستخوض اليابان مواجهتها مع السويد وهي تدرك أن الفوز سيكون على الأرجح ضروريًا لضمان احتلال أحد المركزين الأولين المؤهلين للتأهل التلقائي، بينما ستواجه تونس ضغطًا شديدًا مماثلاً في مباراة حاسمة أمام هولندا، حيث ستحتاج أيضًا إلى فارق أهداف كبير لتجنب الاعتماد على معايير التعادل المعقدة في تحديد المركز الثالث.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يدير منتخب تونس المدرب صبري لاموشي، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة حاليًا بشأن إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق. ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. وسيتم إضافة المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

تخوض اليابان المباراة بقيادة هاجيمي مورياسو، ولا توجد أي إصابات أو حالات إيقاف مؤكدة مدرجة في البيانات المتاحة. لم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ومن المتوقع صدور تحديثات بشأن تشكيلة الفريق قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

تصل تونس في حالة سيئة، حيث سجلت فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة لها هي الخسارة 5-1 أمام السويد في مباراة الافتتاح بكأس العالم يوم 15 يونيو. وقبل ذلك، خسرت 5-0 أمام بلجيكا في مباراة ودية يوم 6 يونيو، وخسرت 1-0 أمام النمسا يوم 1 يونيو. ويشكل التعادل السلبي مع كندا والفوز 1-0 على هايتي النتائج الإيجابية الوحيدة في تلك السلسلة. وسجلت تونس هدفين فقط بينما استقبلت شباكها 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

تُظهر سجلات اليابان الأخيرة أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 2-2 مع هولندا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 14 يونيو. وقبل ذلك، فازت على أيسلندا 1-0 في 31 مايو، وهزمت إنجلترا 1-0 في ويمبلي في مارس، وفازت 1-0 على اسكتلندا في نفس الفترة الدولية. ويختتم سلسلة المباريات الخمس فوز اليابان 3-0 على بوليفيا في نوفمبر 2025. وسجلت اليابان سبعة أهداف واستقبلت هدفين خلال تلك المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة بين هذين الفريقين بفوز اليابان بنتيجة 2-0 في مباراة ودية أُقيمت في 17 أكتوبر 2023، حيث استضافت اليابان المباراة. وعلى مدار المباريات الأربع المسجلة، تتمتع اليابان بأفضلية واضحة، حيث فازت ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتونس. وجاء ذلك الفوز الوحيد لتونس في مباراة ودية يوم 14 يونيو 2022، عندما تغلبت على اليابان بنتيجة 3-0 على الأراضي اليابانية. ويعود أول لقاء في قاعدة البيانات إلى كأس العالم 2002 في 14 يونيو، عندما استضافت تونس اليابان وخسرت بنتيجة 2-0.

الترتيب



