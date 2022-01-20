تونس تسقط في الوقت القاتل أمام جامبيا لتواجه نيجيريا

سقط منتخب تونس في فخ الخسارة من جامبيا، بهدف دون رد في إطار آخر جولات دور المجموعات، لكأس الأمم الإفريقية 2021.

المنتخب التونسي بدأ المباراة بسيطرة قوية، بحثًا عن هدف التقدم ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى جامبيا.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج، بعد تدخل على سيف الدين الجزيري.

وتقدم سيف الدين الجزيري، لتنفيذ الركلة ولكن الحارس بابوكار جاي ينجح في التصدي لها ويحافظ على نظافة شباكه، وتستمر المباراة عند نقطة الصفر، مع نهاية الشوط الأول.

وبعد نهاية الشوط الأول، وأثناء دخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، اندلعت مشاجرة بين اللاعبين، أدت إلى إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجهة فاروق بن مصطفى حارس تونس البديل.

ولم يختلف الحال كثيرًا في شوط المباراة الثاني، إذ سيطر لاعبو المنتخب التونسي، على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 79 حاول البديل حنبعل المجبري تهديد مرمى جامبيا بتسديدة قوية، ولكن تصدى لها الحارس جاي بثبات.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، جاءت كرة عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى أبلي جالو، الذي سدد تسديدة قوية في مرمى تونس.

وفي سياق متصل، ولحساب الجولة الأخيرة أيضًا من المجموعة ذاتها، تغلب منتخب مالي على نظيره موريتانيا بهدفين دون رد، ليتصدر المنتخب المالي المجموعة بسبع نقاط.

وبهذه يتصدر منتخب مالي المجموعة بسبع نقاط ويواجه غينيا الاستوائية في دور الـ 16، وبنفس العدد من النقاط جاء منتخب جامبيا في المركز الثاني، ليواجه غينيا، وسيلعب المنتخب التونسي صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط نظيره النيجيري في دور الـ 16، وودع موريتانيا البطولة بعد احتلاله المركز الرابع دون أي نقطة.