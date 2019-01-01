فرصة أمام فرصة - المساكني يهدر والسنغال يرد
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
يواجه منتخب تونس نظيره السنغالي مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
يوسف المساكني أهدر كرة رأسية خطيرة في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة من ركنية لعبها وهبي الخزري.
فرصة الهدف الأول تضيع من يوسف المساكني!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/FiNm4aUA2G— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
وأهدر منتخب السنغال فرصة في الدقيقة 25 عن طريق يوسف سبالي، بعد اختراق الجبهة اليمنى للمنتخب التونسي، ليسدد الكرة جاءت في العارضة.
😬 مرت بسلام #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/rPpCfPzG9K— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019
ويسعى منتخب تونس للوصول إلى المباراة النهائية، بعد وصوله آخر مرة عام 2004، في البطولة التي حصل عليها.