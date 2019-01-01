تشابك بالأيادي بين الصحفيين التونسيين والسنغاليين

أزمة في مدرجات الدفاع الجوي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت مباراة تونس والسنغال، تشابك بالأيادي بين الصحفيين المتواجدين في ملعب الدفاع الجوي، وذلك بعد احتساب ركلة جزاء لنسور قرطاج.

ويواجه منتخب تونس نظيره السنغال، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وأشار مراسل "جول" إلى أن هناك تشابك بالأيادي حدث بين الصحفيين التونسيين وأيضًا السنغاليين في ملعب الدفاع الجوي، بعد احتساب ركلة جزاء لتونس.

وأهدر فرجاني ساسي ركلة جزاء منتخب تونس، قبل احتساب ركلة جزاء للمنتخب السنغالي قبل إهدارها.

ويسعى تونس للوصول إلى المباراة النهائية، بعد غياب منذ نسخة 2004، التي حصل عليها نسور قرطاج.