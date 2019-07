كوياتي: سعداء بتخطي بنين وتنتظرنا مواجهة صعبة في نصف النهائي

كشف شيخو كوياتي لاعب وسط منتخب السنغال، عن سعادته بصعود فريقه إلى الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019.

كوياتي شارك في مواجهة السنغال ضد بنين مساء اليوم الأربعاء، بدور الثمانية، والتي انتهت بفوز أسود التيرانجا بهدف دون رد.

نجم كريستال بالاس قال في تصريحات صحفية عقب المباراة:"الأمور كانت صعبة جداً أمام بنين، ولكن سعداء بتحقيق الفوز في النهاية".

