كوياتي: سعداء بتخطي بنين وتنتظرنا مواجهة صعبة في نصف النهائي

وجه رسالة للجماهير السنغالية بعد المباراة

كشف شيخو كوياتي لاعب وسط منتخب السنغال، عن سعادته بصعود فريقه إلى الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019.

كوياتي شارك في مواجهة السنغال ضد بنين مساء اليوم الأربعاء، بدور الثمانية، والتي انتهت بفوز أسود التيرانجا بهدف دون رد.

نجم كريستال بالاس قال في تصريحات صحفية عقب المباراة:"الأمور كانت صعبة جداً أمام بنين، ولكن سعداء بتحقيق الفوز في النهاية".

وأضاف:"تنتظرنا مواجهة أخرى صعبة في قبل النهائي سواء تونس أو مدغشقر فكل منهما يلعب كرة قدم جيدة".

وتابع:"الآن نحتاج لبعض الراحة ونوجه الشكر لجميع جماهير السنغال ونتمنى منهم الاستمرار في مساندتنا بنفس الطريقة".

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يذكر أن السنغال ستلاقي الفائز من مباراة تونس ومدغشر المقامة غداً الخميس، في نصف نهائي الكان المقرر له الأسبوع القادم.