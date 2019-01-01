تونالي: أشبه جاتوزو وليس بيرلو

كبار أوروبا يصطفون من أجل النجم الإيطالي الشاب

تحدث ساندرو تونالي، نجم إيطاليا وبريشيا الشاب، عن المقارنات بينه وبين لاعب يوفنتوس وميلان السابق أندريا بيرلو، كما فسر السبب وراء سعره المبالغ فيه.

وخرج رئيس بريشيا قبل أيام في تصريحات أن سعر تونالي 300 مليون يورو، وأنه لا ينوى التفريط في الموهبة الشابة.

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وقال تونالي مع "راي": "أقرأ المقارنات، ولكن في الملعب الأمر يختلف، بيرلو يملك جودة أكبر، أنا أكثر مثل جاتوزو ولكن أكثر فنيات، يمكنك قول ذلك".

وأضاف: "لا أتضايق من المقارنات مع بيرلو، هو وجاتوزو أمثلة عليا بالنسبة لي، مبلغ 300 مليون يورو الذي طلبه الرئيس لا يخيفني، أنا أحترمه كثيراً لأنه يقدر موهبتي".

وتحدثت التقارير في الآونة الأخيرة عن اهتمام من إنتر، روما، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بي إس جي، وعديد الأندية بالتعاقد مع تونالي.

وتم استدعاء تونالي لمعسكر المنتخب الإيطالي الذي سيلعب مباراتين في ختام تصفيات أمم أوروبا 2020.