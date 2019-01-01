توموري: حياتي شهدت تحولًا جنونيًا بسبب تشيلسي

توموري فخور بما قدمه مع تشيلسي بعد استدعائه للمنتخب الإنجليزي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم تشيلسي الصاعد توموري إن حياته الكروية شهدت تحولًا جنونيًا خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب لعبه مع تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد.

وتألق عدد من اللاعبين الشباب الذين وضع فيهم فرانك لامبارد ثقته خلال الموسم الحالي بسبب العقوبة التي تعرض لها تشيلسي والتي منعته من التعاقد مع أي لاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وبعد تألق الثنائي ميسون ماونت وتامي أبراهام تم استدعاؤهما لقائمة المنتخب الإنجليزي خلال التوقف الدولي السابق، وفي هذه المرة جاء الدور على توموري الذي شعر بالفخر بسبب ذلك.

وقال: "بالطبع تمثيل المنتخب الإنجليزي كان حلمًا يراودني منذ طفولتي، بالطبع يتمنى أي لاعب أن ينضم لمنتخب بلاده وأن يكون له دورًا في النجاحات الدولية"

وأضاف: "لقد شهدت حياتي ومسيرتي الكروية تحولات جنونية بمجرد مشاركتي بصفة أساسية مع تشيلسي خلال الموسم الحالي، لم أكن أتوقع أنني سأحظى بهذه الإشادات سريعًا"

وتابع: "منذ أشهر قليلة كنت في ديربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ثم أصبحت لاعبًا بأدوار أساسية مع تشيلسي في البريميرليج، والآن يتم استدعائي للمنتخب الإنجليزي، كل هذا حدث في فترة سريعة وكان أمرًا لا يصدق بالنسبة لي"

وأردف: "فرانك لامبارد كان له دورًا كبيرًا في تقديمي للجماهير، كذلك أضاف لي الكثير وجعلني أقدم كل ما لدي بعد الثقة التي منحها لي"

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يذكر أن توموري قد لعب مع ديربي كاونتي خلال الموسم الماضي، وذلك تحت قيادة مدربه الحالي في تشيلسي فرانك لامبارد والذي يعتبره أحد أبرز رجاله.