مولر يغازل فيرنر لينضم لبايرن ميونخ

إشادة كبيرة من اللاعب توماس مولر نجم بايرن ميونخ بنظيره تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الألماني الكبير توماس مولر بمواطنه تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج وبما يقدمه من مستويات في الفترات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مولر ونقلتها صحيفة "TZ" وأكد خلالها أن فيرنر يستطيع إضافة الكثير لخط هجوم فريق بايرن ميونخ.

وقال مولر: "فيرنر كان يقدم مستويات مبشرة للغاية في الفترة الماضية خلال أخر ثلاث سنوات، كذلك يقوم بعمل رائع مع المنتخب ولديه دورًا كبيرًا للغاية".

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وأضاف: "هو يسجل الكثير من الأهداف ولديه سرعة فائقة، أعتقد أنه سيشكل إضافة وفارق كبير إذا ما انضم لصفوف بايرن ميونخ".

ويعد فيرنر هدفًا لكبار قارة أوروبا في الفترة الماضية، حيث يهتم عدد كبير من الأندية بضمه أبرزهم ريال مدريد الاسباني الذي لا يزال يبحث عن تعويض لكريستيانو رونالدو وبروسيا دورتموند بالإضافة لبايرن ميونخ.

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جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أبدى رغبة من قبل في اللعب لصالح فريق بايرن ميونخ في المستقبل خلال تصريحات سابقة.