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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

توخيل: نواجه تحديًا كبيرًا بغياب نيمار وفيراتي

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توماس توخيل المدير الفني لفريق لفريق باريس سان جيرمان يؤكد أن فريقه يواجه تحديًا كبيرًا في غياب الثنائي نيمار دا سيلفا وماركو فيراتي بسبب الإصابة.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن أمله في أن يظهر فريقه رد فعل قوي على إصابة كلًا من ماركو فيراتي ونيمار دا سيلفا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل وأكد خلالها أنه يجد تحديًا في غياب الثنائي عن الفريق نظرًا لأهميتهما الكبيرة للغاية بالنسبة له.

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وقال توخيل: "فيراتي يتدرب بشكل منفرد وأصبح أفضل في الفترة الماضية لكنه لا يتدرب بالكرة بعد، نعم يستطيع الركض دون الشعور بالألم والجميع يحاول تجهيزه بالشكل اللائق".

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وعن إصابة نيمار: "في الوقت الحالي سيكون من الصعب للغاية الحديث عن فترة غيابه، لا يزال في مرحلة التقييم وكل شيء وارد حتى هذه اللحظة".

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وأضاف: "بكل تأكيد هو موقف محزن بالنسبة لنا، أولًا فقدنا فيراتي ومن بعده نيمار وكلاهما يمتلك إمكانيات استثنائية، وأمامنا تحدي لنجد الحلول بدونهما".

واختتم بالحديث عن الصفقات قائلًا: "نسعى لحسم صفقة ليوناردو باريديس هذا الأسبوع، هو يريد أن يلعب لنا ونحن نريده في صفوفنا".

 

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