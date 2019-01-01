توخيل يسخر من إدارة باريس سان جيرمان الصفقات

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يعبر عن سخريته من إدارة الفريق بسبب تأخر الصفقات التي طلبها وعدم انضمام لياندرو باريديس حتى الآن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سخر المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان من إدارة الفريق الفرنسي بعد تأخرهم في إتمام الصفقات الشتوية التي طلبها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل بعد فوز فريقه على نظيره رين ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

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وقال توخيل: "أنا أنتظر قدوم باريديس منذ أيام لكنه لم يصل حتى الوقت الحالي، نحن نقوم بالبحث عنه في كل مكان في النادي لا تستطيعون تخيل الأمر".

وأضاف: "نبحث في غرفة الملابس وفي مركز التدريبات وفي مركز التأهيل البدني وحتى بين حراس المرمى، نحن نقوم بالضحك على ما يحدث حاليًا بينما يجب علينا أن نبكي".

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وتشهد علاقة المدير الفني الحالية توترًا بإدارة النادي الباريسي في ظل تأخر انضمام ليوناردو باريديس وفشل الفريق في ضم فرينكي دي يونج من أياكس بعد تدخل برشلونة في اللحظات الأخيرة.

جدير بالذكر أن لاعب زينيت من المتوقع أن ينضم لباريس سان جيرمان في الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية.