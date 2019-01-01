بارتي: طرد كوستا ظالم وكان يتحدث عن والدته هو

توماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد يدافع عن دييجو كوستا ويؤكد أنه كان يتحدث عن والدته وليس والدة حكم اللقاء جيل مانزانو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع توماس بارتي نجم فريق أتلتيكو مدريد عن زميله في الفريق دييجو كوستا بعد طرده في لقاء الأمس أمام برشلونة بالدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن كوستا لم يقصد أن يهين والدة حكم المباراة، وبالتالي الحصول على بطاقة حمراء كان ظالمًا.

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وقال بارتي: "لقد كنت بعيدًا عن الواقعة وعندما اقتربت استمعت له يقول للحكم أنه يتحدث عن والدته التي وضعته وليست والدة الحكم، لكنني أعتقد أن الحكم فهم الأمر بالعكس".

وأضاف: "الطرد يبدو ظالمًا لكل من في الملعب، لا يمكنك أن تطرد لاعبًا في مثل ذلك الملعب، بوجود لاعب ناقص لدينا كانت الأمور أصعب ومعقدة للغاية، لكن علينا احترام القرار في النهاية".

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وأكمل: "لا يزال لدينا مباريات عديدة هذا الموسم، علينا أن نلعبها بأفضل ما لدينا، ولا أحد يعلم ما الذي قد يحدث في المنافسة على اللقب، لقد عملنا بشكل قوي طوال الموسم ونريد أن ننهيه بنفس الشكل".

جدير بالذكر أن حكم مباراة الأمس جيل مانزانو كان قد أكد في تقريره الفني أن الطرد الخاص بدييجو كوستا جاء بسبب سبه لوالدته بشكل مباشر.