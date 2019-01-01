توليسو يروي تفاصيل إصابته ويتطلع لتمثيل فرنسا في اليورو

النجم الفرنسي تعرض لإصابة قوية ببداية الموسم الماضي

كشف كورينتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، عن معاناته مع الإصابة القوية التي لحقت به الموسم الماضي.

توليسو حظى بصيف جيد في 2018، بعد فوزه مع منتخب فرنسا بكأس العالم والتي أقيمت في روسيا.

نجم الديوك كان يحضر للموسم الجديد مع بايرن، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في 15 سبتمبر.

اللاعب قال في تصريحات صحفية لـ"ليكيب" الفرنسية:"الأمر كان في غاية الصعوبة، أحب كرة القدم والابتعاد عن الملاعب تجربة غير سهلة أبداً".

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وأضاف:"استخدمت العكازات في بداية فترة العلاج حتى تساعدني على المشي، بعدها عدت تدريجيبا للتدريب ولمس الكرة".

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(📽️: IG/paulpogba) pic.twitter.com/ThJoYXnyOz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وأما بالنسبة للموسم القادم والعمل مع المدرب نيكو كوفاتش:"أتطلع للعمل معه وأريد اللعب، وكذلك أرغب في العودة لمنتخب فرنسا من أجل يورو 2020".

يذكر أن صاحب الـ24 عاماً انضم لبايرن قادماً من ليون بحوالي 40 مليون يورو في يوليو 2017.