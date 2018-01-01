توليسو يدافع عن ديمبيلي ويتحدث حول وضعية بايرن ميونيخ

توليسو يتحدث حول عثمان ديمبيلي وبايرن ميونيخ وأشياء أخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم وسط بايرن ميونيخ توليسو حول وضعية فريقه الحالية بالنسبة لبطولتي الدوري ودوري الأبطال، كما دافع عن مواطنه نجم برشلونة عثمان ديمبيلي. اختيارات المحررين من هو لاسارتي؟ مدرب الأهلي الجديد ومُكتشف جريزمان

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وكان توليسو قد أصبح موضع حديث الكثيرين هذا الموسم نظرًا لتذبذب أدائه مع بايرن ميونيخ، حيث أ، البعض قد تحدث بأن النجم الفرنسي كان في وضع أفضل مع ليون.

وبخصوص ذلك قال توليسو: "في الدوري الألماني ليس هناك أزمة، البطولة لا تزال طويلة والمنافسة لم تنتهِ بعد، نعم نتائجنا ليست مقنعة أحيانًا ولكننا كنا أفضل من الجميع لبضعة أسابيع، وقادرين على العودة فيما تبقى من الموسم"

وأضاف: "أشعر أنني أفضل في بايرن ميونيخ، ليس صحيحًا بأنني كنت أفضل مما أنا عليه الآن أيام أوليمبيك ليون، لكل مرحلة متطلبات تختلف عن غيرها، هذا ما أتقهمه وأرجو من الجميع أن يتقهمه"

وعن عثمان ديمبيلي قال: "عثمان ديمبيلي لاعب مميز، لم يسبق وأن شاهدته يتأخر عن التدريبات أيام الدوري الفرنسي ومع المنتخب، لديه إمكانيات استثنائية ويستطيع فعل الكثير مستقبلًا، هو شخص يملك روح الدعابة وشاب لطيف، لا تنسَ أنه شاب"

يذكر أن توليسو كان قد ارتبط مؤخرًا بأخبار حول نيته الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، الأ/ر الذي نفاه تمامًا أمام وسائل الإعلام.