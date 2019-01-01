توليسو بعد تألق كومان مع فرنسا: عاد أقوى من أي وقت مضى

إشادة كبيرة بعقلية نجم بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا

أثنى متوسط ميدان منتخب فرنسا كورنتين توليسو على أداء زميله في المنتخب وبايرن ميونخ كينجسلي كومان، بعد عودته للتألق مع الديوك.

وأشاد نجم البايرن بعقلية مواطنه، لا سيما بعد إصراره على العودة أفضل من أي وقت مضى، في أعقاب صدمة غيابه عن المنتخب قبل السفر إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم.

وقال توليسو في حديث مقتضب بعد الفوز على ألبانيا برباعية مقابل هدف منها هدف من توقيع زميله في "آليانز آرينا". "وضع كينجسلي كان معقدًا. لم أتحدث معه عن الغياب في كأس العالم لأنه صعب، لكني أتحدث معه فيما يقوم به في الوقت الراهن".

وختم حديثه في هذه الجزئية "إن كينجسلي يقوم بعمل استثنائي في الآونة الأخيرة، أثق أن الإصابات تقوى اللاعب عقليًا، ومن الواضح أنه خرج أقوى من الإصابات".

هاري يتحدث عن طموحات المنتخب الإنجليزي في الفترة القادمة وطموحاته الشخصية كقائد لـ هذا الجيل 🎙️ pic.twitter.com/v3uOZyjw9l — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وسيكون المنتخب الفرنسي على موعد مع مواجهة في المتناول أمام أندورا غدًا الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020، ولحساب المجموعة الثامنة التي يتصدرها أبطال العالم برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن تركيا وأيسلندا.