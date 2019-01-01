توقف مفاوضات تجديد عقد ألبا

ما سبب تعثر مفاوضات تجديد عقد جوردي ألبا في برشلونة؟

فشلت محاولات نادي برشلونة الأولى لتمديد عقد المدافع جوردي ألبا والذي ينتهي في 2020.

ألبا أكد رغبته الاستمرار في صفوف برشلونة وحلمه بالاعتزال في كتالونيا.

وقالت إذاعة "كتالونيا" إن أول محاولات من إدارة برشلونة لتمديد عقد ألبا باءت بالفشل، إذ حاولت الإدارة منحه ذات الراتب الموجود في عقده منذ 2015.

وأوضحت أنّ اللاعب طلب زيادة في راتبه نظرًا للمجهود الكبير الذي يقدمه مؤخرًا وهو ما لم يتحقق.

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سفر رئيس برشلونة بارتوميو، إلى هولندا للتفاوض مع اللاعب ومسئولي آياكس أتى بثماره وحوّل وجهته من فريق العاصمة الفرنسية إلى البلوجرانا. pic.twitter.com/NkRjgWWQAd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

ورفض ألبا تمديد عقده بهذه الطريقة دون الحصول على أي مقابل إضافي، ولكن المفاوضات لن تنتهي.

الإذاعة أكدت أنّ برشلونة يضع تمديد عقد ألبا أولوية قصوى خلال الفترة الحالية.

ألبا سجل هدفين وصنع 11 أخرى خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات رفقة النادي الكتالوني.