"توقفت عن لعب كرة القدم لمدة عام لأنني دفعت صبيًا في التدريب": نجم فريق أينتراخت فرانكفورت يكشف عن تفاصيل غريبة

تنتمي ليزان غراوي إلى الجيل الجديد من لاعبات كرة القدم الألمانيات اللواتي يطمحن إلى إحداث ضجة كبيرة في كأس العالم 2027 وهن يرتدين قميص المنتخب الذي يحمل شعار النسر.

منذ عام 2023، تلعب لاعبة خط الوسط البالغة من العمر 23 عامًا تحت عقد مع نادي أينتراخت فرانكفورت، وهي واثقة من قدرتها وقدرة زميلاتها في الفريق على الفوز بلقب هذا الموسم - ويفضل أن يكون ذلك في بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات - حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في نصف النهائي الأسبوع المقبل ضد الفريق السويدي الرائد BK Häcken: "أتمنى - بشكل عام لفريق أينتراخت وأيضًا لي شخصيًا - أن نتمكن من الفوز بلقب هناك!"، هذا ما قالته غراوي للمذيعة رينا شوابل في الحلقة الأخيرة من برنامجها "lupfen & labern" على قناة MagentaSport.

تلتقي شوابل في برنامجها هذا بلاعبات كرة القدم وترافقهن إلى أماكن خاصة بعيدًا عن ملاعب كرة القدم.

ظهورها الأول في الدوري الألماني في سن 17

أخبرت غراوي شوابل أنها كانت تحلم في طفولتها بأن تصبح "أميرة أو طبيبة بيطرية" وأنها كانت تمتلك غرفة "الأميرة ليليفي" في منزلها. بدأت لعب كرة القدم في سن الخامسة أو السادسة، لكنها توقفت لمدة عام واحد لسبب غريب. "أخذت استراحة من كرة القدم لمدة عام، لأنني – وكنت أشعر بالانزعاج الشديد من ذلك – ارتكبت مخالفة ضد زميل لي في التدريب. وكنت أرى أن ارتكاب مخالفة ضد صبي كفتاة أمر سيئ للغاية. [...] ثم أخذت استراحة لمدة عام، وبعد ذلك اصطحبني أخي مرة أخرى إلى التدريب"، تروي.

في سن السابعة عشرة، خاضت أخيرًا مباراتها الأولى في الدوري الألماني للسيدات مع نادي فولفسبورغ - إلى جانب نجمتها المفضلة ألكسندرا بوب. وفي المباراة الوداعية لبوب مع المنتخب الوطني، خاضت غراوي مباراتها الأولى مع منتخب ألمانيا. «هذا حلم كل لاعبة!»، تقول.

يمكنكم مشاهدة جميع حلقات برنامج "lupfen & labern" على قناة MagentaSport على YouTube. يمكنكم العثور على الحلقة الحالية مع ليزان غراوي هنا.



