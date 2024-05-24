توقعات بوصول أسعار بيتكوين إلى 120 ألف دولار، والمتداولون يدعمون اكتتاب عملة 99Bitcoins

أثارت توقعات أحد محللي الكريبتو بوصول سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 120,000$ خلال عام 2024 موجة إثارةٍ هائلةً في أوساط المستثمرين؛ إذ يعتقد هذا المحلل أن سعر عملة بيتكوين قد يشهد ارتفاعاً بنسبة 78% قبل نهاية العام، بناءً على دلالات مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

وبالتوازي مع ذلك، يرى العديد من المتداولين أن العملة المسمّاة 99Bitcoins (ذات الرمز 99BTC) يمكن أن تُحدِث ثورةً في مجال تعليم الكريبتو بما تقدّمه من ميزاتٍ واستخدامات.

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محلل كريبتو يتوقع ارتفاع عملة بيتكوين إلى 120 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024

بعد الانتعاش المثير الذي حققته عملة بيتكوين (BTC) الأسبوع الماضي، بدأ متداولو الكريبتو يراقبون تحركات هذه العملة عن كثب.

ويرى المحلل الشهير Trader Tardigrade أن ارتفاعها ربما يكون قد بدأ للتوّ. ففي تغريدةٍ حديثة له، قال المحلل إنه يمكن لسعر عملة بيتكوين أن يرتفع من مستواها الحالي إلى 120 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري؛ واعتمد المحلل في نظرته الإيجابية هذه على سلوك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

ويُظهر هذا المؤشر -الذي يقيس قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى- على مخططه البياني نمطَ "القمة المزدوجة" ومساراً هابطاً. ويعتقد المحلل Tardigrade أن هذا النمط يشير إلى مشكلةٍ بالنسبة للدولار، ولكن إلى ارتفاعٍ مُحتملٍ لبيتكوين.

ومن المنطقيّ أن يؤدي ضعف الدولار غالباً إلى ارتفاع عملة بيتكوين، كونه يدفع المستثمرين للتحوّل إلى الأصول الانكماشية. ونظراً لحجم الانخفاض المحتمل في مؤشر DXY الذي يتوقعه Tardigrade، فإن وصول بيتكوين إلى مرتبة مئات الآلاف أصبَح يبدو معقولاً شيئاً فشيئاً.

وبكلّ الأحوال، سيتعيّن علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت هذه التوقعات الجريئة مُصيبةً أم لا، ولكنّها تبقى بالتأكيد احتمالاتٍ يجدر بمستثمري BTC أخذها بعين الاعتبار.

بيتكوين (BTC) على وشك تسجيل أعلى مستوياتها السعرية مع استمرار تدفق الاستثمارات إلى صناديق التداول الفوريّ لبيتكوين في البورصة

لم تكن توقعات المتداول Tardigrade المصدرَ الوحيد للتفاؤل بشأن عملة بيتكوين. فقد أعرب ماركوس ثيلين (Markus Thielen) -رئيس قسم الأبحاث في شركة تحليلات الكريبتو 10x Research- عن تفاؤله أيضاً بأداء بيتكوين.

ووفقاً لأحدث تقرير قدمه ثيلين، يمكن أن تكون Bitcoin على وشك اختراق أعلى مستوياتها السعرية على الإطلاق إذا تمكنت من تجاوز حاجز 67,500$، والذي شكّل نقطة تحوّلٍ بالنسبة لبيتكوين مؤخراً.

وإذا نجح الزخم الحالي بدفع السعر فوق 67,500$، فإن قمماً سعرية جديدة قد تلوح في الأفق، بحسب تحليل ثيلين.

وتتزامن هذه الآراء الإيجابية مع استمرار بيتكوين (Bitcoin-BTC) بالتعافي يوم الإثنين، حيث ارتفعت العملة بنسبة 2% منذ يوم أمس، ويتأرجَح سعرها الآن حول مستوى 67,100$.

بالإضافة إلى ذلك، حافظت حركة تدفق الاستثمارات المؤسساتية إلى صناديق التداول الفوريّ لبيتكوين (BTC ETFs) على قيمٍ إيجابيةٍ للأسبوع الثاني على التوالي، لذلك بدأت الأمور تبدو واعدةً جداً بالنسبة للمضاربين على صعود بيتكوين.

وفي المحصلة، فمع اقتراب سعر بيتكوين من مستوى المقاومة البالغ 67,500$، فإن الزخم الحالي الذي تتمتع به هذه العملة، وتدفق رأس المال المؤسساتيّ قد يكونان كافيين لتجاوز هذا الحاجز.

عملة 99Bitcoins لـ "التعلم من أجل الكسب" تحظى بتوقعاتٍ سعريةٍ إيجابيةٍ أيضاً

بينما تتصدّر عملة بيتكوين عناوين الأخبار هذا الأسبوع، فإن عملةً رقميةً أخرى بدأت تدريجياً تكتسب جاذبيتها الخاصة: إنها عملة 99Bitcoins التي تمتاز بكونها جزءاً من نموذج التعلم من أجل الكسب الجديد.

ويقوم هذا المشروع على فكرة بسيطة، وهي تقديم عملات 99BTC كمكافآتٍ للمستخدمين مقابل تقدمهم في الدروس التفاعلية ووحدات التعلم الخاصّة بالكريبتو على منصة 99Bitcoins. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك استخدام هذه العملات للوصول إلى المحتوى المتميّز وتلقي تنبيهات التداول والاستمتاع بغير ذلك من المزايا الحصريّة الأخرى.

وتقوم هذه المنصة على نهج يستفيد من المجال المتنامي لتعليم العملات الرقمية، مع إدخال عناصر اللعب للحفاظ على تفاعل المتعلمين.

ومع استمرار مرحلة الاكتتاب في المشروع، والتي جمعت 1.4 مليون دولار حتى الآن، يتوقع بعض المتداولين أن عملة 99BTC ستكون جاهزةً للارتفاع بمجرّد إدراجها في منصات التداول.

وعلى سبيل المثال، أصدر المتداول Crypto Wire مقطع فيديو على يوتيوب يتوقع فيه أن ترتفع عملة 99BTC إلى "100 ضعف".

علاوةً على ذلك، فالحملة المستمرّة للتوزيعات المجانية التي ستقوم بتوزيع ما قيمته 99,999$ من بيتكوين (BTC) لأعضاء مجتمع المشروع تُضيف المزيد من الإثارة للأجواء التي يعيشها هذا المشروع.

وتجعل هذه التوليفة من القيمة التعليمية ومتعة الألعاب واحتمال الحصول على مكافآت التوزيعات المجانية من 99Bitcoins موضوع الساعة في سوق الكريبتو حالياَ.

أخيراً، يمكنكم شراء عملة 99BTC خلال المرحلة الحالية من الاكتتاب مقابل 0.00105$. ويمكن للمستثمرين إتمام عملية الشراء باستخدام عملتي إيثيريوم (ETH) أو تيثر (USDT)، ويمكن للمستثمرين شراء عملة 99BTC بالفيزا والماستركارد.

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