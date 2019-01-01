توقعات بغياب ساسي عن الزمالك 40 يومًا

إصابة قوية لنجم الزمالك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوضحت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت على قدم فرجاني ساسي تعرضه لشرخ في القدم، مما قد يُبعده عن اللعب لمدة شهر ونصف.

الزمالك صعد لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بانتصاره إيابًا على حسنية أكادير بهدف دون رد أحرزه إبراهيم حسن، فيما كان قد تعادل سلبيًا في موقعة الذهاب بالمغرب.

جروس يٌقلق جماهير الزمالك حول ساسي

ولم تهنأ جماهير الفريق المصري بالصعود بعد تعرض أفضل لاعبي الزمالك هذا الموسم لإصابة وخروجه من الملعب خلال الشوط الأول، وقد علق المدرب كريستيان جروس على الإصابة متوقعًا أن تكون قوية وصعبة.

المصادر المتابعة أوضحت أن الفحوصات الأولى التي أجريت للاعب أوضحت تعرضه لشرخ في القدم، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات فور الوصول للقاهرة لتحديد التشخيص النهائي، خاصة أن هناك مخاوف من تعرضه لكسر سيتطلب غيابه عن اللعب لفترة طويلة مما يعني نهاية موسمه وغيابه عن كأس الأمم الأفريقية القادمة.