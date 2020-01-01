توقعات بسوق انتقالات "غير عادي" في مانشستر يونايتد

النادي الإنجليزي ارتبط بضم سانشو وهاري كين

يعتقد إيد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، أن فيروس كورونا سيؤثر بشكل كبير على حركة السوق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الفيروس تسبب في توقف النشاط الكروي بشكل كامل في مارس الماضي، بعد تحوله إلى وباء عالمي وضربه العديد من الدول كان أبرزها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإنجلترا والصين والولايات المتحدة.

مانشستر يستهدف العديد من اللاعبين الكبار بالميركاتو الصيفي، وسط توقعات بمحاولات جدية من أجل ضم جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند وهاري كين مهاجم توتنهام.

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وقال وودوارد عن توقعاته للصيف خلال حديثه بمنتدى مانشستر الخاص بالجماهير:"لا يجب الاستسلام للأوهام بشأن حجم التحدي الواقع على الأندية وكرة القدم عموماً بعد انتشار الفيروس".

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وأضاف:"العمل ربما لن يكون كالمعتاد في سوق الانتقالات الصيفية، أولويتنا هي نجاح الفريق، ولكن علينا رؤية تأثير الموقف على اللعبة بأكملها، بما في ذلك توقيتات السوق والصورة المالية الأوسع قبل العودة إلى الوضع الطبيعي".

وفي نهاية حديثه شدد المدير التنفيذي للشياطين الحمر، على تمسك ناديه وباقي الأندية بالدوري الإنجليزي على استكمال الموسم الحالي، مع توفير الضمانات الصحية اللازمة بالتنسيق مع الحكومة.