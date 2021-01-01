توعد ووعد .. رسالة قوية من مدرب النصر إلى السد قبل مواجهته

مانو مينيز يوجه رسالة نارية إلى السد القطري

وجه البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، رسالة إلى فريق السد القطري، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويختتم النصر مبارياته بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي السد القطري مساء الخميس، بالجولة السادسة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

مينيز يتوعد السد القطري

مانو مينيز قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراتنا أمام السد غدًا الخميس ستكون بمثابة المباراة النهائية، ولا أعرف كيف سيلعب الخصم، ولكن ما أعرفه هو ما علينا فعله".

المدرب البرازيلي تابع: "نحن نثق في أنفسنا، ونعد جماهير النصر بالمحاولة حتى آخر رمق من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا".

وشدد مينيز على أنه يدخل مباراة السد القطري، من أجل تحقيق الفوز، لحسم التأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال آسيا.

موقف مادو ونقطة سلبية

وكشف مانو مينيز، موقف عبد الله مادو، مدافع نادي النصر، من المشاركة مع فريقه أمام السد، في المباراة المقرر لها مساء الخميس، بختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال مينيز: "عبد الله مادو سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق أمام السد غدًا، وذلك بعدما أصبح بكامل الجاهزية".

مينيز أردف: "هناك نقطة سلبية، وهي فقدان 5 نقاط أمام فريق متذيل المجموعة (الوحدات الأردني)، بينما كسبنا السد القطري وفولاذ الإيراني، وهما منافسينا على بطاقت التأهل".

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ترتيب المجموعة

ويتصدر المجموعة الرابعة فريق السد القطري برصيد 10 نقاط، ثم النصر السعودي الوصيف بـ8 نقاط، ويأتي بعده فولاذ الإيراني بخمس نقاط في المركز الثالث، والوحدات الأردني الرابع بأربع نقاط.

ويحتاج النصر لتحقيق الفوز على السد من أجل حسم بطاقة الصعود متصدرًا للمجموعة الرابعة، بينما يضمن التعادل له التأهل وصيفًا للسد القطري.

مينيز يحتاج للوقت مع النصر

ويحتاج الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة مانو مينيز، للمزيد من الوقت من أجل التعرف أكثر على لاعبي الفريق، ويجب على إدارة النادي عدم محاسبته بالقطعة ومنحه الفرصة كاملة.

مينيز تولى مهمة تدريب النصر، خلفًا للكرواتي ألين هورفات، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.