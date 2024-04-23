توصية باستبعاد لاعبين .. قرار طبي يُفاجئ النصر قبل مواجهة الخليج

النصر يُواجه الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي

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فاجأ الجهاز الطبي في النصر نظيره الفني بتوصية خاصة لاستبعاد نجمين من العودة إلى التدريبات الجماعية، وذلك قبل مواجهة الخليج في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

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الجهاز الطبي كان قد أبلغ المدير الفني لويس كاسترو بعودة المدافع علي لاجامي ولاعب الوسط عبد المجيد الصليهم للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، مما يجعلهما ضمن حساباته لمواجهة السبت القادم أمام الخليج، لكن الساعات الأخيرة شهدت مفاجآت سلبية وتغيير هذا القرار.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن الجهاز الطبي تراجع عن قراره ووصى بتأجيل عودة اللاعبين للمران الجامعي وإخضاعهما لتدريبات انفرادية خاصة بتقوية العضلات تستمر حتى يوم الجمعة القادم، وذلك بعد شعورهما بآلام بسيطة خلال الجلسة العلاجية الأخيرة.

وعقب الجلسة، خضع المدافع، الذي يعاني شدًّا في العضلة الأمامية، لبرنامجٍ لياقي انفرادي، مستقلًّا عن زميله المصاب بتمزُّقٍ بسيط في «الضامة».

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لاجامي المصاب بشد في العضلة الأمامية خضع بالفعل لتدريب انفرادي بعد الجلسة العلاجية، وكذلك فعل زميله، الصليهم، المصاب بتمزق بسيط في العضلة الضامة.

يُشار إلى أن النصر يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب دوري روشن بفارق 9 نقاط عن الهلال في الصدارة، مع لعبه مباراة إضافية.

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