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توزيع مسك وعود على جماهير مباراة قطر والإكوادور بكأس العالم

أحمد رفعت
4:19 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
World Cup Qatar 2022
قطر تقدم هدايا لجماهير مباراة الافتتاح

توجهت جماهير منتخبي قطر والإكوادور إلى ملعب البيت اليوم الأحد، من أجل حضور حفل افتتاح منافسات كأس العالم قطر 2022، وذلك قبل انطلاق المباراة.

وتنطلق مباراة منتخبي قطر والإكوادور مساء اليوم الأحد، في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

وقامت اللجنة المنظمة بتوزيع عطور المسك والعود على الجماهير الحاضرة في مباراة قطر والإكوادور، بمناسبة افتتاح كأس العالم.

ويقع المنتخبين القطري والإكوادوري في المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي هولندا والسنغال.

وتنطلق حفل الافتتاح في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

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