توزيع تذاكر مجانية للجماهير السعودية والإماراتية قبل مباراة الأخضر وقطر
ماجد جزر فيسبوك تويتر
فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم مقره في مدينة دبي للجماهير السعودية والإماراتية الراغبة في الحصول على التذاكر الخاصة بمباراة الأخضر أمام نظيره القطري، الخميس المقبل.
ويلتقي المنتخب السعودي أمام قطر في ثالث جولات كأس آسيا 2019، في المباراة التي تقام على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.
محمد الدوسري، مسؤول توزيع التذاكر المجانية، أكد في تصريحاته له أن اتحاد كرة القدم رصد تسعة آلاف تذكرة مجانية للقاء لتوزيعها على الجماهير.
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بشعار عيال زايد قدها
الأبيض الإماراتي يتعادل مع تايلاند ويحسم الصعود لدور الـ16 كأول للمجموعة 🔝🇦🇪#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/ncwI3OKd1Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 14, 2019
وأكمل الدوسري : تشمل الجماهير السعودية والإماراتية، نظرًا للترابط الكبير بين الشعبين الشقيقين، ومن منطلق “معًا إلى الأبد”، مشيرًا إلى أن الإقبال على التذاكر من قِبل الجمهور الإماراتي وعائلاتهم كبيرٌ.
ويسعى الأخضر السعودي خلال هذه المباراة إلى التفوق على قطر من أجل التربع على صدارة المجموعة حيث يتساوى كلاهما في صدارة المجموعة بـ6 نقاط.