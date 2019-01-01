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كأس آسيا

توزيع تذاكر مجانية للجماهير السعودية والإماراتية قبل مباراة الأخضر وقطر

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يلتقي المنتخب السعودي أمام قطر في ثالث جولات كأس آسيا 2019

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم مقره في مدينة دبي للجماهير السعودية والإماراتية الراغبة في الحصول على التذاكر الخاصة بمباراة الأخضر أمام نظيره القطري، الخميس المقبل.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام قطر في ثالث جولات كأس آسيا 2019، في المباراة التي تقام على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

محمد الدوسري، مسؤول توزيع التذاكر المجانية، أكد في تصريحاته له أن اتحاد كرة القدم رصد تسعة آلاف تذكرة مجانية للقاء لتوزيعها على الجماهير.

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 وأكمل الدوسري : تشمل الجماهير السعودية والإماراتية، نظرًا للترابط الكبير بين الشعبين الشقيقين، ومن منطلق “معًا إلى الأبد”، مشيرًا إلى أن الإقبال على التذاكر من قِبل الجمهور الإماراتي وعائلاتهم كبيرٌ.

ويسعى الأخضر السعودي خلال هذه المباراة إلى التفوق على قطر من أجل التربع على صدارة المجموعة حيث يتساوى كلاهما في صدارة المجموعة بـ6 نقاط.

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