تورينو - بارما 4-1: ملخص المباراة

تورينو - بارما 4-1





الهدافون: 3' من الشوط الأول سيميوني، 20' من الشوط الأول بيليجرينو، 10' من الشوط الثاني إيلخان، كيتا (هدف في مرماه)، 46' من الشوط الثاني زاباتا





تورينو (3-4-1-2): بالياري؛ كوكو، إيسمايلي، إيبوس (من الدقيقة 48 من الشوط الثاني ماريانوتشي)؛ بيدرسن، إيلخان (من الدقيقة 30 من الشوط الثاني براتي)، جينيتيس، أوبراور؛ فلاسيتش (من الدقيقة 48 من الشوط الثاني أنجورين)؛ آدامز (من الدقيقة 17 من الشوط الثاني زاباتا)، سيميوني (من الدقيقة 30 من الشوط الثاني كولينوفيتش). المدرب: دافيرسا.





بارما (3-5-2): سوزوكي؛ ديلبراتو، ترويلو (من الدقيقة 18 من الشوط الثاني فالينتي)، سيركاتي؛ كريماشي (من الدقيقة 11 من الشوط الأول بريتشجي) (من الدقيقة 33 من الشوط الثاني أوندريجكا)، أوردونيز (من الدقيقة 18 من الشوط الثاني أوريستانيو)، كيتا (من الدقيقة 18 من الشوط الثاني إستيفيز)، سورنسن، فاليري؛ ستريفزا، بيليجرينو. المدرب: كويستا.





الحكم: ماريسكا





الإنذارات: 14' من الشوط الثاني أوردونيز، 14' من الشوط الثاني ديل براتو، 32' من الشوط الثاني ستريفزا، 40' من الشوط الثاني كولينوفيتش.



