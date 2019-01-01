توريس يكشف تفاصيل محاولاته ضم إنييستا لأتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات توريس بشأن رغبته التعاقد مع إنييستا في أتلتيكو مدريد

كشف فيرناندو توريس، لاعب سيجان توسو الياباني، عن محاولاته لضم أندريس إنييستا، متوسط ميدان فيسيل كوبي، حينما كان الأول في أتلتيكو مدريد والأخير في برشلونة.

توريس لم يلعب مع إنييستا سوى مع المنتخب الإسباني وحققا سويًا بطولة أمم أوروبا 2008 و2012 وكذلك كأس العالم 2010.

وفي حوار لشبكة DZAN بين توريس وإنييستا، قال الننيو: "كنت دائمًا أتمنى اللعب بجوارك، ولكنك صفقة باهظة التكلفة، أينما رحلت إلى فريق كنت أرغب في وجودك باستمرار".

وتابع: "حينما بدأ إنييستا مسيرته في برشلونة ولم يكن يلعب بانتظام طلب من ميجيل أنخيل، رئيس الروخي بلانكوس، التعاقد مع اللاعب ولكنّه رأى أنّ الصفقة لن تكون ناجحة".

من جانبه، صرّح إنييستا بأنّه استمتع باللعب مع توريس في المنتخب بجميع الفئات العمرية.

🌟"اللعب أمام ميسي يحمل لك كلاعب حظ وسوء حظ "



فرناندو موريانتس نجم ريال مدريد السابق يتحدث عن ليو قبل الكلاسيكو 👇 pic.twitter.com/i1HrOkzoXk — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

واختتم: "لقد كانت فترة رائعة بالنسبة لي ووجود توريس في الهجوم يجعل الأمور أكثر سهولة. لدينا علاقة طيبة ومقربين على المستوى الشخصي كثيرًا".

وكان إنييستا قد تحدث في وقت سابق عن أهمية ليونيل ميسي لبرشلونة وقدرة البلوجرانا على حسم لقب الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يستضيف برشلونة بعد 3 أيام من الهزيمة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.