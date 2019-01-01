النتائج المباشرة
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

توريس يكشف تفاصيل محاولاته ضم إنييستا لأتلتيكو مدريد

آخر تحديث
التعليقات()
©DAZN
تعرف على تصريحات توريس بشأن رغبته التعاقد مع إنييستا في أتلتيكو مدريد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف فيرناندو توريس، لاعب سيجان توسو الياباني، عن محاولاته لضم أندريس إنييستا، متوسط ميدان فيسيل كوبي، حينما كان الأول في أتلتيكو مدريد والأخير في برشلونة.

توريس لم يلعب مع إنييستا سوى مع المنتخب الإسباني وحققا سويًا بطولة أمم أوروبا 2008 و2012 وكذلك كأس العالم 2010.

اختيارات المحررين

وفي حوار لشبكة DZAN بين توريس وإنييستا، قال الننيو: "كنت دائمًا أتمنى اللعب بجوارك، ولكنك صفقة باهظة التكلفة، أينما رحلت إلى فريق كنت أرغب في وجودك باستمرار".

وتابع: "حينما بدأ إنييستا مسيرته في برشلونة ولم يكن يلعب بانتظام طلب من ميجيل أنخيل، رئيس الروخي بلانكوس، التعاقد مع اللاعب ولكنّه رأى أنّ الصفقة لن تكون ناجحة".

من جانبه، صرّح إنييستا بأنّه استمتع باللعب مع توريس في المنتخب بجميع الفئات العمرية.

واختتم: "لقد كانت فترة رائعة بالنسبة لي ووجود توريس في الهجوم يجعل الأمور أكثر سهولة. لدينا علاقة طيبة ومقربين على المستوى الشخصي كثيرًا".

وكان إنييستا قد تحدث في وقت سابق عن أهمية ليونيل ميسي لبرشلونة وقدرة البلوجرانا على حسم لقب الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يستضيف برشلونة بعد 3 أيام من الهزيمة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

إغلاق