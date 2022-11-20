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توريس ردًا على إنريكي: علاقتي بابنته غير مؤثرة في إسبانيا

جول العربي
7:16 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
Ferran Torres, Spain 2022
لماذا فيران هو خليفة إنريكي؟

تحدث فيران توريس، نجم منتخب إسبانيا، عن علاقته بمدرب المنتخب لويس إنريكي، الذي علق سابقًا أن خليفته في الملعب هو نجم برشلونة، بسبب العلاقة التي تربط اللاعب بابنته المدرب سيرا مارتينيز.

وقال المدرب في تصريحات صحفية: "إذا كان على أن أختار من هو خليفتي في الملعب، فسأقول فيران، حتى لا تقتلني ابنتي".

وظهر فيران توريس في المؤتمر الصحفي ورد على تصريحات مدربه لويس إنريكي قائلًا: "لا أعتبر ذلك ضغطًا إضافيًا نحن نعلم أن المدرب مازح وأنه ببساطة ألقى دعابة على الهواء".

وتابع: "أنا والمدرب نعرف كيف نفرق بين العلاقة كعائلة وبين العلاقة بين اللاعب ومدربه".

ويستعد المنتخب الإسباني للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ويقع في المجموعة الخامسة النارية مع منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

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